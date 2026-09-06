Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO River vs. Independiente Rivadavia por Internet

El "Millonario" vuelve a jugar como local después de quedar eliminado ante Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana. En el debut de Leonardo Ponzio, River se impuso 3-2 ante Banfield y volvió a sumar de a tres en el campeonato, por lo que intentará repetir la actuación para acercarse a los primeros puestos de la Zona B y mejorar su posición en la tabla anual.