Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO River vs. Independiente Rivadavia por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver River vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura.
River e Independiente Rivadavia se enfrentan este domingo, en el Monumental, por la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro, que tendrá a Nicolás Ramírez como encargado de impartir justicia, será televisado por TNT Sports.
El "Millonario" vuelve a jugar como local después de quedar eliminado ante Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana. En el debut de Leonardo Ponzio, River se impuso 3-2 ante Banfield y volvió a sumar de a tres en el campeonato, por lo que intentará repetir la actuación para acercarse a los primeros puestos de la Zona B y mejorar su posición en la tabla anual.
Independiente Rivadavia, por otro lado, llega a Núñez en alza después de vencer a Racing en Mendoza. La "Lepra" es uno de los líderes de la tabla anual e intentará conseguir un resultado positivo en el Monumental para continuar en la lucha por el título.
Formaciones de River vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura - Zona B
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada; Ángel Correa, Thiago Almada, Tomás Galvan; Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Shayko Studer, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Álex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO River vs. Independiente Rivadavia
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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