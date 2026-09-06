El imperdible dato viral entre River y la Fórmula 1 que llena de ilusión a los hinchas

River, Fórmula 1 y el Gran Premio de Monza

La serie histórica comenzó el 16 de septiembre de 1951 con un triunfo 2-1 ante Ferro, en una jornada donde compitieron leyendas de la talla de Juan Manuel Fangio y José Froilán González. La racha continuó con festejos frente a rivales como Independiente, Chacarita, Tigre, Gimnasia de La Plata, San Lorenzo y Talleres de Córdoba. El único traspié en el marcador que no terminó en festejo fue una igualdad 1-1 frente a Rosario Central en 1998, cuando Esteban Tuero defendía los colores de Minardi. En la lista también figura la fecha de 1989 ante el Ciclón, aunque en esa ocasión Oscar Larrauri no logró superar la instancia de preclasificación.