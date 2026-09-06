El imperdible dato viral entre River y la Fórmula 1 que llena de ilusión a los hinchas
La popular cuenta @lahistoriariver reflotó un insólito registro estadístico en el Monumental cada vez que un piloto argentino corre el Gran Premio de Italia en Monza.
La pasión por el fútbol y la máxima categoría del automovilismo volvieron a cruzarse de forma insólita en las redes sociales. A pocas horas de una nueva jornada deportiva, la conocida cuenta de X (ex Twitter) @lahistoriariver sorprendió a los fanáticos al revelar una coincidencia estadística que une las actuaciones de River en Núñez con la presencia de pilotos argentinos en el emblemático circuito de Monza.
El relevamiento indica que el conjunto millonario disputó 10 partidos oficiales en el Estadio Monumental el mismo día en que un representante albiceleste corrió el Gran Premio de Italia. El saldo es contundente y alimenta la ilusión de los simpatizantes: el equipo cosechó nueve victorias y un empate, manteniendo un invicto absoluto con 27 goles a favor y apenas 7 en contra.
River, Fórmula 1 y el Gran Premio de Monza
La serie histórica comenzó el 16 de septiembre de 1951 con un triunfo 2-1 ante Ferro, en una jornada donde compitieron leyendas de la talla de Juan Manuel Fangio y José Froilán González. La racha continuó con festejos frente a rivales como Independiente, Chacarita, Tigre, Gimnasia de La Plata, San Lorenzo y Talleres de Córdoba. El único traspié en el marcador que no terminó en festejo fue una igualdad 1-1 frente a Rosario Central en 1998, cuando Esteban Tuero defendía los colores de Minardi. En la lista también figura la fecha de 1989 ante el Ciclón, aunque en esa ocasión Oscar Larrauri no logró superar la instancia de preclasificación.
El registro no se limita únicamente a los encuentros disputados en Núñez. Si se toman en cuenta todos los duelos de River como local en el Monumental coincidiendo con el GP italiano, la racha invicta asciende a 19 compromisos (12 victorias y 7 empates), sin conocer la derrota desde 1965. En el balance general de su historia, el Millonario jugó 50 partidos en las fechas de esta carrera, con 26 triunfos, 15 empates y 9 caídas. De hecho, entre 1989 y 2022 encadenó 22 cotejos sin perder bajo esta coincidencia, racha que recién se cortó durante un superclásico.
Con la presencia de Franco Colapinto en la grilla de salida del Gran Premio de Italia, el mundo millonario vuelve a mirar de reojo una estadística que ya es furor en el entorno digital y que suma una cuota extra de expectativa para el choque frente a Independiente Rivadavia de Mendoza.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario