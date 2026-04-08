El "Topo Gigio" de Riquelme a Macri cumple 25 años: el gesto que marcó una época en Boca

Cuando terminó el partido, intentó bajarle el tono con una frase que quedó en la historia: “El festejo es para mi hija, porque le gusta el Topo Gigio”. Nadie dudó de que se trataba de una ironía cargada de significado. La grieta ya era inocultable. Aquel gesto no solo se convirtió en una marca registrada de Riquelme, replicada en distintas partes del mundo, sino que además marcó el inicio del final de su primera etapa en el club de la Ribera.

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Con la relación completamente desgastada y en medio de la implementación de un “techo salarial”, su salida se volvió inevitable. Poco tiempo después, el Barcelona de España ejecutó una transferencia récord para el fútbol argentino y se llevó al enganche, poniendo punto final a un ciclo que había sido tan exitoso como conflictivo en sus últimos capítulos.

A 25 años de aquella noche, el Topo Gigio sigue siendo mucho más que un festejo. Es la síntesis de un estilo, de una personalidad y de una época en la que el talento convivía con la rebeldía. Un mensaje sin palabras que todavía resuena en la historia grande del fútbol argentino.