Lisandro Martínez se recuperó de la lesión y vuelve a estar disponible en Manchester United

La vuelta del central representa una noticia positiva también para la Selección Argentina, que sigue de cerca su evolución física. Lionel Scaloni lo considera una pieza importante en la estructura del equipo y su objetivo será recuperar continuidad para llegar en plenitud al Mundial 2026 y solucionar el problema del acompañante de Cristian Romero que todavía no está claro a poco tiempo de la Copa del mundo.