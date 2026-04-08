Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo PSG vs. Liverpool
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo PSG vs. Liverpool por la Champions League 2025/26.
Paris Saint-Germain (PSG) y Liverpool se enfrentarán este miércoles desde las 16 en el estadio Parque de los Príncipes en los cuartos de final de la Champions League 2025/26. Esta eliminatoria revive lo ocurrido en 2025, cuando el conjunto francés eliminó a los ingleses en una serie que dejó huella.
El local llega con el respaldo de haber conquistado el título en la edición pasada, lo que le permitió consolidarse como un equipo competitivo y confiable en este tipo de instancias. Los números acompañan esa evolución: seis series consecutivas ganadas a doble partido y apenas dos derrotas en sus últimos 16 encuentros europeos.
El visitante, en cambio, transita una temporada más irregular. La reciente caída por 4-0 ante Manchester City en la FA Cup expuso algunas debilidades, especialmente en el mediocampo, donde ha perdido solidez. Sin embargo, el equipo también ha mostrado señales positivas en la Champions, manteniendo su arco en cero en cuatro de sus últimos cinco partidos.
Formaciones de PSG vs. Liverpool por la Champions League 2026
- PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.
- Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister, Wirtz; Salah y Ekitiké. DT: Arne Slot.
Cómo ver en vivo PSG vs. Liverpool
La televisación estará a cargo de ESPN y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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