Luka Modric se rindió ante Juan Román Riquelme: el recuerdo que sorprendió a todos
El crack croata evocó su debut internacional ante Argentina y no escatimó elogios para el ídolo y presidente xeneize, al que definió como un jugador único.
El paso del tiempo no borra ciertas admiraciones, y eso quedó en evidencia con las recientes declaraciones de Luka Modric, quien sorprendió al recordar con enorme respeto a Juan Román Riquelme. El mediocampista croata, una de las grandes figuras del fútbol mundial en las últimas décadas, rememoró su debut con la Selección de Croacia en 2006, cuando enfrentó a Argentina en un amistoso previo al Mundial de Alemania.
Aquel encuentro no solo significó su primera aparición internacional, sino también una experiencia que lo marcó profundamente desde lo futbolístico. En ese contexto, Modric no dudó en destacar la figura de Riquelme, quien por entonces era uno de los grandes referentes del equipo argentino y brillaba por su talento y visión de juego. “Yo lo admiraba mucho. Era un jugador por el que daba gusto pagar una entrada”, confesó el croata, dejando en claro la huella que le dejó verlo de cerca en sus primeros pasos con la selección.
Su testimonio no pasó desapercibido, sobre todo por tratarse de un futbolista que alcanzó la cima del fútbol mundial y que suele ser medido en sus declaraciones. Pero el reconocimiento no se quedó solo en lo emocional. También analizó las cualidades técnicas del actual presidente de Boca y resaltó su capacidad para influir en el desarrollo del juego. “Siempre trataba de encontrar un pase para generar peligro o escapar de la presión”, explicó, subrayando la inteligencia táctica de Riquelme.
En esa misma línea, el croata profundizó sobre un aspecto muy particular del estilo del argentino, vinculado a su manejo del balón. “Corría con la pelota como si la estuviera sosteniendo de una manera extraña. Era capaz de hacerme caer delante de él cada vez que estaba cerca. Fue un gran jugador”, recordó, evidenciando la dificultad que implicaba enfrentarlo dentro del campo.
Aquel partido también tuvo otro condimento especial: la presencia de Lionel Messi, quien comenzaba a dar sus primeros pasos con la selección mayor. Modric, que compartió cancha con el rosarino en múltiples ocasiones a lo largo de su carrera, volvió a destacar su figura y lo definió como “el mejor jugador de la historia”. Incluso, tras la eliminación de Croacia en las semifinales del Mundial de Qatar 2022 a manos de Argentina, el mediocampista expresó su deseo de que Messi lograra consagrarse campeón, algo que finalmente ocurrió.
Hoy, con una trayectoria consagrada que incluye un Balón de Oro y múltiples participaciones mundialistas, Modric sigue reconociendo a quienes lo marcaron en sus inicios. Y entre ellos, el nombre de Riquelme ocupa un lugar especial, como uno de esos futbolistas capaces de dejar una impresión imborrable incluso en los mejores del mundo.
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