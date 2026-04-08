Luka Modric se rindió ante Juan Román Riquelme: el recuerdo que sorprendió a todos

Aquel encuentro no solo significó su primera aparición internacional, sino también una experiencia que lo marcó profundamente desde lo futbolístico. En ese contexto, Modric no dudó en destacar la figura de Riquelme, quien por entonces era uno de los grandes referentes del equipo argentino y brillaba por su talento y visión de juego. “Yo lo admiraba mucho. Era un jugador por el que daba gusto pagar una entrada”, confesó el croata, dejando en claro la huella que le dejó verlo de cerca en sus primeros pasos con la selección.