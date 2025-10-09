El último adiós a Miguel Ángel Russo: una multitud despide al histórico DT en La Bombonera

El mundo del fútbol despide a Miguel Ángel Russo en La Bombonera

La institución suspendió todas sus actividades deportivas y culturales, en señal de duelo, y puso a disposición de la familia del entrenador cada detalle logístico del velatorio. La decisión de realizar la despedida en el estadio fue consensuada entre el entorno de “Miguelo” y las autoridades del club, como una manera simbólica de cerrar el círculo de una historia que unió para siempre su nombre con el de Boca Juniors.

velorio russo 1

Por pedido expreso de la familia, no se permiten fotografías ni grabaciones dentro del lugar, en un gesto que busca preservar la intimidad de los suyos en este momento doloroso. El velorio continuará el viernes entre las 10 y las 12 del mediodía, cuando se realice el último tramo de la despedida.

El mundo del fútbol, mientras tanto, acompaña el adiós con mensajes, gestos y homenajes. Desde exjugadores hasta entrenadores de distintas generaciones, todos coinciden en destacar su legado: un profesional apasionado, un referente de valores y un símbolo del respeto dentro de la cancha y fuera de ella. Russo se va envuelto en la gratitud de todo un pueblo futbolero que lo despide con el corazón.