El último adiós a Miguel Ángel Russo: una multitud despide al histórico DT en La Bombonera
Desde temprano, hinchas, jugadores y referentes del fútbol argentino se acercan al estadio de Boca para despedir a uno de los técnicos más queridos y respetados del país.
El fútbol argentino vive una jornada de profundo dolor. Desde las primeras horas de la mañana, una marea de hinchas comenzó a acercarse a La Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo, quien falleció el miércoles a los 69 años en su casa, rodeado de sus seres queridos. El velorio se lleva a cabo en el Hall Central del estadio, un lugar emblemático que el entrenador convirtió en parte de su historia, y permanecerá abierto al público entre las 10 y las 22.
El homenaje se transformó en una muestra de amor popular. Decenas de coronas y arreglos florales fueron ubicados en la entrada del estadio, mientras los simpatizantes esperaban pacientemente su turno para ingresar. Algunos llevaron camisetas, banderas o fotos, otros simplemente eligieron el silencio o el aplauso como forma de agradecimiento.
En un ambiente cargado de emoción, los cánticos por el director técnico se mezclaron con las lágrimas de quienes lo vieron consagrarse en Boca y lo recuerdan como un hombre noble, trabajador y humilde.
Antes de la apertura al público, el plantel profesional, junto con el cuerpo técnico y dirigentes encabezados por Juan Román Riquelme, participaron de una ceremonia íntima. Allí, entre los más cercanos, se vivieron momentos de recogimiento y respeto absoluto. Russo, que había regresado al club para una segunda etapa al frente del equipo, mantuvo siempre un vínculo afectivo con los jugadores y con todo el entorno xeneize.
El mundo del fútbol despide a Miguel Ángel Russo en La Bombonera
La institución suspendió todas sus actividades deportivas y culturales, en señal de duelo, y puso a disposición de la familia del entrenador cada detalle logístico del velatorio. La decisión de realizar la despedida en el estadio fue consensuada entre el entorno de “Miguelo” y las autoridades del club, como una manera simbólica de cerrar el círculo de una historia que unió para siempre su nombre con el de Boca Juniors.
Por pedido expreso de la familia, no se permiten fotografías ni grabaciones dentro del lugar, en un gesto que busca preservar la intimidad de los suyos en este momento doloroso. El velorio continuará el viernes entre las 10 y las 12 del mediodía, cuando se realice el último tramo de la despedida.
El mundo del fútbol, mientras tanto, acompaña el adiós con mensajes, gestos y homenajes. Desde exjugadores hasta entrenadores de distintas generaciones, todos coinciden en destacar su legado: un profesional apasionado, un referente de valores y un símbolo del respeto dentro de la cancha y fuera de ella. Russo se va envuelto en la gratitud de todo un pueblo futbolero que lo despide con el corazón.
