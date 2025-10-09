Trascendió los colores: un hincha de River le dejó flores a Miguel Ángel Russo en La Bombonera
Carlos, seguidor del Millonario, cruzó los colores y se acercó al velatorio del histórico director técnico de Boca para rendirle homenaje.
La despedida de Miguel Ángel Russo en La Bombonera se convirtió en un verdadero símbolo de respeto y afecto más allá de las camisetas y las rivalidades. Entre cientos de fanáticos de Boca, allegados y colegas que se acercaron al Hall Central del estadio para darle el último adiós, hubo un gesto que llamó especialmente la atención: un hincha de River ingresó al velatorio portando un ramo de flores para honrar la memoria del entrenador que marcó una era en el fútbol argentino.
Carlos explicó su gesto con emoción: “Russo es un luchador, un ejemplo del fútbol. Mi respeto por su trayectoria es enorme”. A pesar de vestir la camiseta alternativa del clásico rival, decidió dejar de lado cualquier rivalidad histórica para rendir homenaje a alguien que, según sus palabras, representaba valores que trascienden los colores de un club: esfuerzo, profesionalismo y humanidad.
“Me dolió mucho su muerte porque mi padre y mi madre murieron de la misma enfermedad”, agregó, haciendo alusión a la batalla de Russo contra el cáncer y la empatía que despertó su historia en la sociedad. "Espero que los hinchas de Boca lo entiendan. No es una provocación ni nada, vivo cerca y vengo de llevar a mi hija al colegio", sostuvo contundentemente.
El acto de Carlos se convirtió en una imagen que recorrió las redes sociales y medios de comunicación, mostrando cómo la figura de Russo pudo generar admiración incluso entre quienes nunca lo tuvieron como referente directo. Más allá de la camiseta, la figura de “Miguelo” es reconocida como un símbolo de compromiso y entrega en el fútbol argentino, tanto por sus logros deportivos como por la manera en que enfrentó las adversidades personales en sus últimos años.
Dolor total: velan a Miguel Ángel Russo en La Bombonera
El velatorio en La Bombonera está siendo marcado por la emoción de familiares, colegas y jugadores, así como por el respeto de cientos de hinchas que hicieron largas filas para despedirlo. La presencia de Carlos, con su ramo de flores, evidenció que Russo no solo dejó huella en Boca, sus equipos y jugadores, sino también en todos aquellos que reconocen el valor del fútbol como un espacio de respeto, lucha y aprendizaje.
El velorio se lleva a cabo en el Hall Central del estadio, un lugar emblemático que el entrenador convirtió en parte de su historia, y permanecerá abierto al público entre las 10 y las 22. Por pedido expreso de la familia, no se permiten fotografías ni grabaciones dentro del lugar, en un gesto que busca preservar la intimidad de los suyos en este momento doloroso. Continuará el viernes entre las 10 y las 12 del mediodía, cuando se realice el último tramo de la despedida.
