Trascendió los colores: un hincha de River le dejó flores a Miguel Ángel Russo en La Bombonera

image

Dolor total: velan a Miguel Ángel Russo en La Bombonera

El velatorio en La Bombonera está siendo marcado por la emoción de familiares, colegas y jugadores, así como por el respeto de cientos de hinchas que hicieron largas filas para despedirlo. La presencia de Carlos, con su ramo de flores, evidenció que Russo no solo dejó huella en Boca, sus equipos y jugadores, sino también en todos aquellos que reconocen el valor del fútbol como un espacio de respeto, lucha y aprendizaje.

El velorio se lleva a cabo en el Hall Central del estadio, un lugar emblemático que el entrenador convirtió en parte de su historia, y permanecerá abierto al público entre las 10 y las 22. Por pedido expreso de la familia, no se permiten fotografías ni grabaciones dentro del lugar, en un gesto que busca preservar la intimidad de los suyos en este momento doloroso. Continuará el viernes entre las 10 y las 12 del mediodía, cuando se realice el último tramo de la despedida.

Embed Un hincha de River vino a dejarle flores a Miguel Ángel Russo en La Bombonera



@nicolaroccanarv pic.twitter.com/Th5foN7Aij — Diario Olé (@DiarioOle) October 9, 2025