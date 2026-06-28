El video de Ian Subiabre jugando un torneo de country que hizo ruido en pleno conflicto con River
El juvenil, apartado de la pretemporada del Millonario, fue visto disputando un partido amateur mientras sigue sin resolverse su situación contractual.
La situación de Ian Subiabre sigue sumando capítulos. Después de haber quedado al margen de la pretemporada que River realiza en España, el juvenil fue visto disputando un partido de un torneo inter country, una postal que generó una fuerte repercusión en las redes sociales.
La imagen comenzó a circular en las últimas horas y despertó todo tipo de comentarios entre los hinchas, ya que el atacante atraviesa un momento de incertidumbre respecto de su continuidad en el club de Núñez.
El video de Ian Subiabre jugando un torneo de country que hizo ruido en pleno conflicto con River
Detrás de la situación del futbolista existe un conflicto que va más allá de lo deportivo. Según trascendió, la dirigencia de River mantiene una fuerte molestia con Claudio Caniggia, representante del jugador, por la presión ejercida durante las negociaciones para la renovación del contrato y por haber acercado propuestas que en el club consideraron insuficientes, del orden de los US$3 millones o US$4 millones.
Si bien existía un acuerdo de palabra para extender el vínculo de Subiabre, la relación entre la cúpula dirigencial y el representante se deterioró significativamente, al punto de quedar prácticamente quebrada.
En ese contexto, el juvenil quedó en el medio de una disputa que condiciona el siguiente paso de su carrera. Mientras en River sostienen que no negociarán por cifras inferiores a las que consideran acordes al valor del futbolista, la pérdida de confianza con su agente agrega un obstáculo importante para cualquier avance.
Por ahora, Ian Subiabre continúa entrenándose en la Argentina, apartado del plantel que realiza la preparación en Europa, a la espera de una resolución sobre su futuro. En Núñez, entretanto, el conflicto con su representante sigue siendo una de las principales trabas para destrabar la situación.
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