El video de Ian Subiabre jugando un torneo de country que hizo ruido en pleno conflicto con River

Si bien existía un acuerdo de palabra para extender el vínculo de Subiabre, la relación entre la cúpula dirigencial y el representante se deterioró significativamente, al punto de quedar prácticamente quebrada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ivanalvarenga1/status/2071292307861598503?s=20&partner=&hide_thread=false Luego de haber sido bajado de la pretemporada de River, Ian Subiabre se mantiene activo jugando partidos de inter country pic.twitter.com/lWCgpf9ASd — Iván (@ivanalvarenga1) June 28, 2026

En ese contexto, el juvenil quedó en el medio de una disputa que condiciona el siguiente paso de su carrera. Mientras en River sostienen que no negociarán por cifras inferiores a las que consideran acordes al valor del futbolista, la pérdida de confianza con su agente agrega un obstáculo importante para cualquier avance.

Por ahora, Ian Subiabre continúa entrenándose en la Argentina, apartado del plantel que realiza la preparación en Europa, a la espera de una resolución sobre su futuro. En Núñez, entretanto, el conflicto con su representante sigue siendo una de las principales trabas para destrabar la situación.