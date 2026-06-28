Las imágenes que no se vieron de Argelia vs. Austria y que sacuden al Mundial 2026: ¿hubo un pacto?
El empate entre Argelia y Austria quedó bajo la lupa por una secuencia en el final del partido que despertó sospechas y dejó a Irán eliminado.
El empate 3-3 entre Argelia y Austria generó una fuerte polémica en el Mundial 2026. Una llamativa secuencia ocurrida en el tiempo de descuento alimentó las sospechas de un supuesto acuerdo entre ambos seleccionados para avanzar a los 16avos de final y dejar eliminado a Irán.
El cierre del encuentro se convirtió en uno de los momentos más controvertidos de la fase de grupos. Las imágenes del tiempo de descuento despertaron todo tipo de especulaciones sobre un posible pacto entre ambos equipos para sellar un empate que clasificara a los dos. La secuencia comenzó a los 90+3 minutos, cuando Riyad Mahrez convirtió el 3-2 para Argelia, un resultado que, en ese momento, dejaba eliminado al seleccionado austríaco.
Tras el gol, varios integrantes del banco de suplentes de Austria ingresaron a protestar airadamente contra los futbolistas argelinos. Según pudo apreciarse en las imágenes que rápidamente se viralizaron, los reclamos apuntaban a que el tanto rompía un supuesto acuerdo tácito entre ambos equipos para mantener el empate, resultado que les permitía avanzar a los dos.
Siempre de acuerdo con las imágenes difundidas, los jugadores de Argelia intentaron calmar la situación y, segundos después, llegó el 3-3, resultado que terminó clasificando a ambos seleccionados y dejando afuera a Irán.
La polémica que sacude al Mundial 2026: ¿Hubo un pacto entre Argelia y Austria?
La llamativa sucesión de acontecimientos provocó un intenso debate en redes sociales y entre los fanáticos del fútbol, que interpretaron la reacción de los futbolistas austríacos como un indicio de un posible acuerdo.
Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna prueba concluyente que confirme la existencia de un pacto entre ambos equipos, ni tampoco hubo pronunciamientos oficiales de la FIFA o de las federaciones involucradas sobre la situación. Mientras tanto, la polémica continúa creciendo y el desenlace de ese partido ya quedó como uno de los episodios más discutidos de la fase de grupos del Mundial 2026.
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