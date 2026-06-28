Las imágenes que no se vieron de Argelia vs. Austria y que sacuden al Mundial 2026: ¿hubo un pacto?

La polémica que sacude al Mundial 2026: ¿Hubo un pacto entre Argelia y Austria?

Embed ¿HABÍA PACTO entre ARGELIA y AUSTRIA por el EMPATE y que pasen ambos?pic.twitter.com/eBDiaRobrg

Después del 3-2 de Mahrez al minuto 90+3', todo el banco de Austria que estaba quedando eliminado fue a reclamar a los argelinos el gol que rompía con ese acuerdo.



Luego, hubo… — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) June 28, 2026

La llamativa sucesión de acontecimientos provocó un intenso debate en redes sociales y entre los fanáticos del fútbol, que interpretaron la reacción de los futbolistas austríacos como un indicio de un posible acuerdo.

Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna prueba concluyente que confirme la existencia de un pacto entre ambos equipos, ni tampoco hubo pronunciamientos oficiales de la FIFA o de las federaciones involucradas sobre la situación. Mientras tanto, la polémica continúa creciendo y el desenlace de ese partido ya quedó como uno de los episodios más discutidos de la fase de grupos del Mundial 2026.