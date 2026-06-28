Francia vs. Suecia por los 16avos de final del Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Con nueve puntos y diez goles convertidos, Francia ratificó su condición de candidata al título y buscará dar un nuevo paso hacia la conquista de su tercera Copa del Mundo.

Suecia, por su parte, avanzó como uno de los mejores terceros del certamen. Comenzó su camino con una goleada por 5 a 1 frente a Túnez, pero luego sufrió una dura derrota por 5 a 1 ante Países Bajos. En la última fecha igualó 1 a 1 con Japón, resultado que le permitió asegurar la clasificación a la fase eliminatoria gracias a su diferencia de gol.

El seleccionado sueco intentará dar el golpe frente a uno de los grandes favoritos y volver a meterse entre los mejores del Mundial, algo que no consigue desde Rusia 2018, cuando alcanzó los cuartos de final. El ganador de este cruce avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Alemania y Paraguay.

Formaciones de Francia vs. Suecia por el Mundial 2026

Francia: Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Suecia: Nordfeldt; Lagerbielke, Lindelof, Hien; Holm, Karlström, Ayari, Gudmunsson; Elanga; Gyökeres, Isak. DT: Graham Potter.

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