La respuesta de Eliana Guercio a Víctor Blanco tras cerrarle la puerta en Racing a Sergio Romero

Al ser consultado sobre si el guardameta argentino tenía las puertas cerradas del club, respondió: "No te digo para siempre, pero por lo menos por un tiempo largo, sí", lanzó. Estas declaraciones de Blanco se dieron luego de que Romero se expresara en la conferencia de prensa de su presentación en Boca. Allí el arquero sostuvo que llegaba "al más grande de la Argentina", palabras que hirieron al mandamás albiceleste.

Y aclaró: "Soy un profesional. Yo soy hincha de Racing, pero el fútbol es un trabajo y hoy me debo a Boca. Haré todo para que a Boca le vaya bien. Si me toca jugar, defenderé estos colores. Esto es un trabajo y cuando se presenta este club es difícil decirle que no. Boca se presentó y le dije que si. Si era Racing le hubiese dicho que si, pero nunca llegó".

Quien no se quedó callada fue Eliana Guercio, pareja del jugador, y le respondió vía historias de Instagram: "Basta de mentiras. En Europa: 15 años. Propuestas para venir a Racing: CERO. Si, señores, 0 (CERO) en 15 años. Esa es la verdad".

De esta manera, la mediática sumó un capitulo más a esta nueva novela que generó la llegada del arquero con más presencias en la historia de la Selección Argentina a uno de los clubes más grandes del país.