"Rope jump" fatal en Brasil: lanzaron a una mujer a un precipicio, olvidaron atarla y pasó lo peor

La investigación de la Policía y las negligencias en el rope jump

Según los primeros testimonios que fueron recogidos de urgencia por las autoridades locales, la víctima fue trasladada hasta la plataforma de lanzamiento por el propio personal encargado de la actividad extrema. Las investigaciones preliminares que llevan a cabo los peritos apuntan de lleno a una gravísima falla humana en todos los protocolos de seguridad establecidos para estas prácticas de altísimo riesgo.

Distintos testigos presenciales señalaron con horror ante la Policía Militar que los responsables directos de la operación habrían olvidado por completo conectar la soga principal de sujeción antes de que la joven fuera empujada hacia el vacío. Debido a esta letal negligencia, la caída se produjo desde una altura aproximada de 40 metros, sin que existiera bajo ninguna circunstancia algún sistema de contención que lograra amortiguar el rápido descenso.

Las fuertes imágenes de los instantes previos fueron difundidas masivamente a través de las distintas redes sociales. En estas dolorosas grabaciones se puede observar claramente a varias personas trasladando a la joven hacia el borde de la plataforma. Segundos después del lanzamiento, comenzaron a escucharse los desesperados gritos de quienes observaban la temeraria maniobra al advertir que no se había colocado el arnés correspondiente.

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Detenidos e imputados en Brasil por la muerte de la joven

Frente a este dantesco escenario, las autoridades informaron que, tras el brutal accidente, algunos de los sospechosos vinculados a las empresas "Entre Cordas" e "Ih Voei" intentaron abandonar de inmediato el lugar. Según trascendió en los medios de comunicación de Brasil, al menos dos personas buscaron escapar corriendo hacia una densa zona boscosa muy cercana al sitio, pero terminaron siendo localizadas posteriormente mediante un intenso operativo de búsqueda.

En total, seis individuos fueron trasladados de urgencia para prestar declaración ante los efectivos policiales que investigan la causa, y tres de ellos permanecían bajo estricta custodia mientras avanzaban las actuaciones judiciales pertinentes para determinar sus responsabilidades penales.

El fatal desenlace volvió a poner en el centro del debate público las diferencias técnicas y los escasos controles de estas disciplinas. A diferencia del clásico bungee jumping, donde la persona está sujeta a una cuerda elástica que reduce la velocidad antes del rebote, el rope jump emplea una cuerda estática o con escasa elasticidad. Esta característica técnica provoca que, tras una primera fase de vertiginosa caída libre, el participante experimente un agresivo movimiento pendular, lo que vuelve obligatoria una minuciosa revisión antes de cada lanzamiento.