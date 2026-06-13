"Rope jump" fatal en Brasil: lanzaron a una mujer a un precipicio, olvidaron atarla y pasó lo peor
Una joven de 21 años perdió la vida en Brasil tras caer 40 metros durante un salto de rope jump. Las autoridades ya investigan a las empresas responsables.
Una terrible tragedia conmocionó a todo Brasil este sábado cuando una joven de 21 años murió al caer desde 40 metros de altura. La víctima participaba de una actividad extrema conocida como rope jump, pero lamentablemente fue arrojada al vacío sin contar con la cuerda de seguridad obligatoria para el salto.
Los detalles de la tragedia en el Puente del Esqueleto en San Pablo
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La víctima de este trágico accidente fue identificada oficialmente como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas. El lamentable suceso ocurrió en el emblemático sendero conocido como Puente del Esqueleto, situado en el municipio de Limeira, dentro del interior del estado de San Pablo.
De acuerdo con la información suministrada y difundida de manera oficial por la Secretaría de Seguridad Pública, la joven se encontraba participando con gran entusiasmo de una actividad recreativa al aire libre. La misma había sido organizada por empresas dedicadas a la realización de este tipo de saltos extremos cuando se produjo el terrible desenlace fatal que le costó la vida.
Los equipos de emergencia del Cuerpo de Bomberos y el personal especializado del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) acudieron rápidamente al lugar de los hechos luego de recibir el desesperado llamado de alerta de los presentes. Sin embargo, al arribar a la zona de la caída, los profesionales médicos solo pudieron constatar que la joven había fallecido en el acto como consecuencia directa del violento impacto contra el suelo.
La investigación de la Policía y las negligencias en el rope jump
Según los primeros testimonios que fueron recogidos de urgencia por las autoridades locales, la víctima fue trasladada hasta la plataforma de lanzamiento por el propio personal encargado de la actividad extrema. Las investigaciones preliminares que llevan a cabo los peritos apuntan de lleno a una gravísima falla humana en todos los protocolos de seguridad establecidos para estas prácticas de altísimo riesgo.
Distintos testigos presenciales señalaron con horror ante la Policía Militar que los responsables directos de la operación habrían olvidado por completo conectar la soga principal de sujeción antes de que la joven fuera empujada hacia el vacío. Debido a esta letal negligencia, la caída se produjo desde una altura aproximada de 40 metros, sin que existiera bajo ninguna circunstancia algún sistema de contención que lograra amortiguar el rápido descenso.
Las fuertes imágenes de los instantes previos fueron difundidas masivamente a través de las distintas redes sociales. En estas dolorosas grabaciones se puede observar claramente a varias personas trasladando a la joven hacia el borde de la plataforma. Segundos después del lanzamiento, comenzaron a escucharse los desesperados gritos de quienes observaban la temeraria maniobra al advertir que no se había colocado el arnés correspondiente.
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Detenidos e imputados en Brasil por la muerte de la joven
Frente a este dantesco escenario, las autoridades informaron que, tras el brutal accidente, algunos de los sospechosos vinculados a las empresas "Entre Cordas" e "Ih Voei" intentaron abandonar de inmediato el lugar. Según trascendió en los medios de comunicación de Brasil, al menos dos personas buscaron escapar corriendo hacia una densa zona boscosa muy cercana al sitio, pero terminaron siendo localizadas posteriormente mediante un intenso operativo de búsqueda.
En total, seis individuos fueron trasladados de urgencia para prestar declaración ante los efectivos policiales que investigan la causa, y tres de ellos permanecían bajo estricta custodia mientras avanzaban las actuaciones judiciales pertinentes para determinar sus responsabilidades penales.
El fatal desenlace volvió a poner en el centro del debate público las diferencias técnicas y los escasos controles de estas disciplinas. A diferencia del clásico bungee jumping, donde la persona está sujeta a una cuerda elástica que reduce la velocidad antes del rebote, el rope jump emplea una cuerda estática o con escasa elasticidad. Esta característica técnica provoca que, tras una primera fase de vertiginosa caída libre, el participante experimente un agresivo movimiento pendular, lo que vuelve obligatoria una minuciosa revisión antes de cada lanzamiento.
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