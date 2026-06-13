Sorpresa: quién será eliminado de Gran Hermano este lunes, según la encuesta de Fefe Bongiorno
Este lunes 15 de junio, un nuevo participante abandonará la casa de GH por decisión del público. ¿Qué dicen las redes sociales al respecto?
El panorama cambió por completo en Gran Hermano Generación Dorada. Tras las primeras 24 horas de votación positiva del jueves por la noche, Sol Abraham, Andrea del Boca y Cinzia Francischiello lograron salvarse y asegurar su continuidad en el reality. Sin embargo, la tensión no afloja en la casa más famosa del país.
Luego de la emisión del jueves, la placa se reconfiguró bajo la modalidad de voto negativo, dejando la eliminación en manos del público. Ahora, quienes caminan por la cuerda floja y pelean por no abandonar la casa son Campanita, Luana, Majluf, Nigro, Yipio y Zunino, y las redes sociales ya comenzaron a sondear quién podría irse este lunes.
Quién se va de Gran Hermano este lunes 15 de junio, según la encuesta de Fefe Bongiorno
Uno de los principales referentes de GH en redes es Fefe Bongiorno, panelista de LAM (América) y de Streams Telefe. Por ello, sus encuestas sobre la continuidad de los jugadores del reality show de Telefe suelen ser muy consultadas por los fanáticos del ciclo que conduce Santiago del Moro.
En el sondeo de esta semana, quien queda a un paso de ser eliminado es Franco Zunino, que se llevó el 55,3% de votos negativos, mientras que por detrás lo sigue Nigro, con un 42,5%. En tanto, Yipio recoge el 20,1%, Campanita el 17,2%, Luana 8,9 y Majluf un 7,7%, dejando en claro que el foco está puesto en otro lado.
No obstante, hay que destacar que las encuestas en redes sociales no necesariamente indican lo que finalmente sucederá en la gala, aunque sí permiten acercarse al desenlace de la gala. Para votar y contribuir a la eliminación de uno de estos participantes, están los canales oficiales de Telefe.
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