Sorpresa: quién será eliminado de Gran Hermano este lunes, según la encuesta de Fefe Bongiorno

En el sondeo de esta semana, quien queda a un paso de ser eliminado es Franco Zunino, que se llevó el 55,3% de votos negativos, mientras que por detrás lo sigue Nigro, con un 42,5%. En tanto, Yipio recoge el 20,1%, Campanita el 17,2%, Luana 8,9 y Majluf un 7,7%, dejando en claro que el foco está puesto en otro lado.