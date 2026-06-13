Contenido sensible: el video del momento en que una joven cae a un precipicio sin arnés en Brasil

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La investigación de la Policía y las negligencias en el rope jump

Según los primeros testimonios que fueron recogidos de urgencia por las autoridades locales, la víctima fue trasladada hasta la plataforma de lanzamiento por el propio personal encargado de la actividad extrema. Las investigaciones preliminares que llevan a cabo los peritos apuntan de lleno a una gravísima falla humana en todos los protocolos de seguridad establecidos para estas prácticas de altísimo riesgo.

Distintos testigos presenciales señalaron con horror ante la Policía Militar que los responsables directos de la operación habrían olvidado por completo conectar la soga principal de sujeción antes de que la joven fuera empujada hacia el vacío. Debido a esta letal negligencia, la caída se produjo desde una altura aproximada de 40 metros, sin que existiera bajo ninguna circunstancia algún sistema de contención que lograra amortiguar el rápido descenso.

Las fuertes imágenes de los instantes previos fueron difundidas masivamente a través de las distintas redes sociales. En estas dolorosas grabaciones se puede observar claramente a varias personas trasladando a la joven hacia el borde de la plataforma. Segundos después del lanzamiento, comenzaron a escucharse los desesperados gritos de quienes observaban la temeraria maniobra al advertir que no se había colocado el arnés correspondiente.

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