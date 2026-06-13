La madre de Bautista Cuiña rompió el silencio tras la denuncia de Juana Tinelli: "No hizo absolutamente nada"

La versión de la familia Cuiña contradice a Juanita Tinelli

De acuerdo con su relato, la presencia de la influencer habría generado incomodidad entre los integrantes del grupo. “Los amigos se empezaron a sentir incómodos y le dijeron a Bauti que por favor le pida que se vaya de esa mesa. Ella no tenía ninguna ubicación y tampoco tenía por qué estar delante de ellos demostrando nada, y menos delante de un exnovio, porque es como adrede”, expresó.

La madre del joven afirmó que, cuando Bautista le pidió que se retirara del sector, comenzó una discusión. “Entonces Bautista le dijo: ‘Juana, por favor, te pido que te vayas de la mesa’. Ahí empezó todo, los manotazos de Juana hacia Bauti. Como él ya sabe y conoce la forma en que reacciona Juana, se puso detrás de sus amigos. Y esto está en la declaración del boliche. Él no hizo absolutamente nada”, aseguró.

Además, remarcó que su hijo no suele involucrarse en situaciones conflictivas. “No está acostumbrado a la violencia y muchísimo menos a tener una situación violenta con una mujer que fue su pareja”, sostuvo. Incluso indicó que el joven habría resultado con algunas marcas tras el altercado: “Quedó rasguñado. En la frente y en el cuello”.

Cómo era el vínculo de Juanita Tinelli y la familia de su ex novio

Por otra parte, Julieta recordó el vínculo que mantuvieron con la hija de Marcelo Tinelli durante la relación sentimental. “Nosotros la quisimos como una hija. Y la tratamos como parte de nuestra familia. La hemos llevado de viaje porque ella se había ganado nuestro cariño. Incluso, éramos conocidos de la familia Tinelli, hablamos mil veces con Marcelo”, manifestó.

Tras el incidente, personal de la Policía de la Ciudad y del SAME acudió al establecimiento. Según la información conocida hasta el momento, Juana Tinelli decidió retirarse del lugar sin ser examinada por los médicos. Además, un integrante del equipo de seguridad del boliche habría presenciado la discusión y el local contaría con registros de cámaras de vigilancia que podrían aportar elementos a la investigación.