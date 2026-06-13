La madre de Bautista Cuiña rompió el silencio tras la denuncia de Juana Tinelli: "No hizo absolutamente nada"
Julieta Cuiña salió en defensa de su hijo luego de la acusación por presunta violencia de género presentada por la influencer.
La denuncia por presunta violencia de género que presentó Juana Tinelli contra su expareja, Bautista Cuiña, sumó un nuevo capítulo luego de que la madre del joven decidiera hablar públicamente para defenderlo y aclarar la situación de la que se lo acusa.
Julieta Cuiña sostuvo que su hijo es inocente y relató cómo habría sido el episodio ocurrido durante la madrugada del viernes en el boliche Costa 7070, ubicado en la Costanera Norte porteña.
La influencer denunció que el estudiante de arquitectura le habría propinado un golpe en el rostro durante una discusión. Sin embargo, según trascendió, los efectivos policiales que intervinieron no constataron lesiones visibles al momento de asistirla.
En declaraciones televisivas, Julieta explicó que Bautista había concurrido al local bailable junto a un grupo de amigos y que la situación se desencadenó cuando Juana llegó al lugar acompañada por otro joven.
“Él compró una mesa junto con sus amigos en el boliche, tranquilos”, contó la mujer. Luego agregó: “Vino Juana con un chico, muy tarde y se mostró con él en forma cariñosa, mientras se besaba en la mesa de Bautista”.
La versión de la familia Cuiña contradice a Juanita Tinelli
De acuerdo con su relato, la presencia de la influencer habría generado incomodidad entre los integrantes del grupo. “Los amigos se empezaron a sentir incómodos y le dijeron a Bauti que por favor le pida que se vaya de esa mesa. Ella no tenía ninguna ubicación y tampoco tenía por qué estar delante de ellos demostrando nada, y menos delante de un exnovio, porque es como adrede”, expresó.
La madre del joven afirmó que, cuando Bautista le pidió que se retirara del sector, comenzó una discusión. “Entonces Bautista le dijo: ‘Juana, por favor, te pido que te vayas de la mesa’. Ahí empezó todo, los manotazos de Juana hacia Bauti. Como él ya sabe y conoce la forma en que reacciona Juana, se puso detrás de sus amigos. Y esto está en la declaración del boliche. Él no hizo absolutamente nada”, aseguró.
Además, remarcó que su hijo no suele involucrarse en situaciones conflictivas. “No está acostumbrado a la violencia y muchísimo menos a tener una situación violenta con una mujer que fue su pareja”, sostuvo. Incluso indicó que el joven habría resultado con algunas marcas tras el altercado: “Quedó rasguñado. En la frente y en el cuello”.
Cómo era el vínculo de Juanita Tinelli y la familia de su ex novio
Por otra parte, Julieta recordó el vínculo que mantuvieron con la hija de Marcelo Tinelli durante la relación sentimental. “Nosotros la quisimos como una hija. Y la tratamos como parte de nuestra familia. La hemos llevado de viaje porque ella se había ganado nuestro cariño. Incluso, éramos conocidos de la familia Tinelli, hablamos mil veces con Marcelo”, manifestó.
Tras el incidente, personal de la Policía de la Ciudad y del SAME acudió al establecimiento. Según la información conocida hasta el momento, Juana Tinelli decidió retirarse del lugar sin ser examinada por los médicos. Además, un integrante del equipo de seguridad del boliche habría presenciado la discusión y el local contaría con registros de cámaras de vigilancia que podrían aportar elementos a la investigación.
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