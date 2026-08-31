Emotivo mensaje de la AFA tras el retiro de Messi de la Selección: "Gracias eternas, Leo"

“Gracias por regalarnos el viaje más hermoso de nuestras vidas. Tu legado y profesionalismo permanecerán grabados para siempre en nuestros corazones. Gracias, Capitán. Te queremos”, expresó la cuenta oficial de @Argentina, nuevamente con un corazón celeste.

El mensaje sintetizó una etapa que quedó marcada por la transformación de la relación entre Messi y la Selección. Después de años de frustraciones y finales perdidas, el delantero consiguió levantar los trofeos que tanto había buscado con la camiseta nacional y terminó construyendo un legado histórico.

La Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022 fueron algunos de los grandes hitos de ese recorrido. A esos títulos se sumaron posteriormente nuevos logros que consolidaron a Messi como una de las figuras más importantes de la historia del seleccionado argentino.

El mensaje de la AFA y el legado del capitán

La despedida adquiere una dimensión especial por el significado que tuvo Messi para la Selección durante más de una década. El rosarino fue protagonista de diferentes generaciones, atravesó momentos de críticas y frustraciones y finalmente logró liderar al equipo hacia una etapa dorada.

Por eso, las palabras elegidas por la AFA apuntaron directamente al vínculo construido entre el capitán y los hinchas. “Gracias eternas, Leo” fue el comienzo de una despedida que buscó representar el reconocimiento de todo el fútbol argentino hacia el máximo referente de la Albiceleste.

Con su retiro, Argentina comienza a cerrar una era que estuvo protagonizada por el futbolista que llevó la camiseta número 10 durante generaciones y que terminó convirtiéndose en capitán, referente y campeón del mundo.

La AFA, en sus publicaciones, eligió despedirlo desde el agradecimiento y el reconocimiento. “Tu legado y profesionalismo permanecerán grabados para siempre en nuestros corazones”, expresó la cuenta oficial, una frase que resume el impacto que dejó Messi en la Selección y en los hinchas argentinos.