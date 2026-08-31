Emotivo mensaje de la AFA tras el retiro de Messi de la Selección: "Gracias eternas, Leo"
La Asociación del Fútbol Argentino despidió al capitán con un sentido homenaje en sus redes sociales y destacó el legado que dejó durante su histórica etapa con la Albiceleste.
La decisión de Lionel Messi de ponerle punto final a su ciclo con la Selección Argentina generó una enorme repercusión en el mundo del fútbol. Tras una trayectoria marcada por títulos, récords y momentos inolvidables, el capitán recibió un emotivo mensaje de despedida por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que utilizó sus redes sociales para homenajear al máximo referente de la Albiceleste.
La cuenta oficial de la Selección publicó una imagen especialmente dedicada al futbolista, acompañada por una frase que resumió el sentimiento de millones de argentinos: “Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días”, junto a tres corazones con los colores celeste y blanco.
La publicación estuvo acompañada por una imagen de Messi levantando la Copa del Mundo, una de las postales más representativas de su carrera con la camiseta argentina. El diseño muestra al capitán en pleno festejo, con el trofeo en alto y una multitud detrás, mientras en la parte superior se destaca la palabra “LEYENDA” y, en grandes dimensiones, el mensaje “GRACIAS CAPITÁN”.
El homenaje de la AFA no se limitó a una referencia a los títulos obtenidos. La entidad también puso el foco en todo lo que Messi representó para el seleccionado durante sus años como líder, desde sus primeros pasos hasta convertirse en capitán y protagonista de una de las etapas más exitosas de la historia argentina.
La Selección Argentina también despidió a Messi en inglés
La cuenta oficial de la Selección argentina también compartió un segundo mensaje en inglés para homenajear al futbolista. En esa publicación, la AFA hizo referencia al impacto que tuvo Messi no solamente dentro de la cancha, sino también en la memoria de todos los hinchas que acompañaron al equipo durante su extensa trayectoria.
“Gracias por regalarnos el viaje más hermoso de nuestras vidas. Tu legado y profesionalismo permanecerán grabados para siempre en nuestros corazones. Gracias, Capitán. Te queremos”, expresó la cuenta oficial de @Argentina, nuevamente con un corazón celeste.
El mensaje sintetizó una etapa que quedó marcada por la transformación de la relación entre Messi y la Selección. Después de años de frustraciones y finales perdidas, el delantero consiguió levantar los trofeos que tanto había buscado con la camiseta nacional y terminó construyendo un legado histórico.
La Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022 fueron algunos de los grandes hitos de ese recorrido. A esos títulos se sumaron posteriormente nuevos logros que consolidaron a Messi como una de las figuras más importantes de la historia del seleccionado argentino.
El mensaje de la AFA y el legado del capitán
La despedida adquiere una dimensión especial por el significado que tuvo Messi para la Selección durante más de una década. El rosarino fue protagonista de diferentes generaciones, atravesó momentos de críticas y frustraciones y finalmente logró liderar al equipo hacia una etapa dorada.
Por eso, las palabras elegidas por la AFA apuntaron directamente al vínculo construido entre el capitán y los hinchas. “Gracias eternas, Leo” fue el comienzo de una despedida que buscó representar el reconocimiento de todo el fútbol argentino hacia el máximo referente de la Albiceleste.
Con su retiro, Argentina comienza a cerrar una era que estuvo protagonizada por el futbolista que llevó la camiseta número 10 durante generaciones y que terminó convirtiéndose en capitán, referente y campeón del mundo.
La AFA, en sus publicaciones, eligió despedirlo desde el agradecimiento y el reconocimiento. “Tu legado y profesionalismo permanecerán grabados para siempre en nuestros corazones”, expresó la cuenta oficial, una frase que resume el impacto que dejó Messi en la Selección y en los hinchas argentinos.
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