Alerta por una nueva estafa en casas: usan el GPS de un celular como excusa para entrar

El objetivo sería generar empatía y conseguir que el propietario considere razonable abrir la puerta para ayudarlos. Esa diferencia en la forma de presentarse es parte de la preocupación que genera esta modalidad: el intento de ingreso no necesariamente comienza con una amenaza directa. Puede aparecer disfrazado de pedido de ayuda.

El objetivo sería conseguir que abran la puerta

La principal advertencia para los vecinos está relacionada con el momento en que los desconocidos intentan pasar del pedido de ayuda al ingreso al domicilio. El argumento del celular puede funcionar como una excusa para acercarse a la entrada y convencer al propietario de que destrabe la puerta. Una vez que consiguen que la persona abra, la situación puede transformarse rápidamente en un robo dentro de la vivienda.

Por ese motivo, la recomendación difundida frente a este tipo de episodios es no abrir la puerta a desconocidos, incluso cuando la historia que cuentan parezca urgente o cuando aseguren tener información precisa sobre la ubicación de un teléfono.

¿Qué hacer ante un caso sospechoso?

Ante una situación de estas características, la recomendación es mantener la puerta cerrada y evitar una confrontación directa con las personas que se encuentran afuera. Si los desconocidos insisten, amenazan o intentan ingresar por la fuerza, se debe solicitar asistencia policial.

La advertencia de los vecinos apunta especialmente a no dejarse llevar por la urgencia que intenta transmitir el relato. Una persona que realmente perdió un teléfono puede recurrir a los mecanismos correspondientes para intentar recuperarlo, pero eso no significa que un particular deba permitir el ingreso de desconocidos a su domicilio.

También resulta importante evitar entregar información innecesaria sobre quiénes viven en la casa, si hay otras personas en el interior o cuáles son los horarios habituales de los integrantes de la familia.