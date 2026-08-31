Alerta por una nueva estafa en casas: usan el GPS de un celular como excusa para entrar
Vecinos denunciaron una modalidad de robo en la que delincuentes aseguran estar buscando un teléfono y señalan una vivienda como supuesto punto de ubicación.
Una nueva modalidad delictiva generó preocupación entre vecinos ante el temor de que una maniobra aparentemente vinculada con el rastreo de un teléfono celular termine convirtiéndose en una entradera. Se trata de una estrategia en la que los delincuentes se presentan frente a una vivienda y aseguran que el GPS de un celular robado señala ese domicilio como el lugar donde se encuentra el dispositivo.
La modalidad fue advertida a través de distintos reportes difundidos por vecinos y redes sociales. El mecanismo busca aprovechar una situación que puede parecer creíble para conseguir que una persona abra la puerta de su casa y permita el ingreso de desconocidos.
La escena puede comenzar de distintas maneras. En algunos casos, quienes llegan hasta la vivienda se muestran alterados y actúan con una actitud intimidatoria. Afirman que fueron víctimas de un robo y sostienen que el teléfono que les sustrajeron aparece ubicado, mediante el sistema de geolocalización, en esa dirección. A partir de esa supuesta información, reclaman que les entreguen el celular o directamente intentan convencer al propietario de que los deje ingresar para buscarlo.
¿Cómo funciona la maniobra del supuesto celular rastreado?
El punto central del engaño consiste en utilizar el supuesto rastreo mediante GPS como argumento para vincular a la vivienda con un teléfono que los delincuentes aseguran haber perdido o que les fue robado. La situación puede resultar confusa para la persona que se encuentra dentro de su casa.
Los desconocidos pueden presentar el relato como una emergencia y pedir colaboración, intentando generar una respuesta rápida antes de que la víctima tenga tiempo de analizar lo que está ocurriendo. En otras situaciones, la estrategia puede ser diferente. De acuerdo con los reportes difundidos por vecinos, los sospechosos también pueden adoptar una actitud amable y aparentar desesperación.
El objetivo sería generar empatía y conseguir que el propietario considere razonable abrir la puerta para ayudarlos. Esa diferencia en la forma de presentarse es parte de la preocupación que genera esta modalidad: el intento de ingreso no necesariamente comienza con una amenaza directa. Puede aparecer disfrazado de pedido de ayuda.
El objetivo sería conseguir que abran la puerta
La principal advertencia para los vecinos está relacionada con el momento en que los desconocidos intentan pasar del pedido de ayuda al ingreso al domicilio. El argumento del celular puede funcionar como una excusa para acercarse a la entrada y convencer al propietario de que destrabe la puerta. Una vez que consiguen que la persona abra, la situación puede transformarse rápidamente en un robo dentro de la vivienda.
Por ese motivo, la recomendación difundida frente a este tipo de episodios es no abrir la puerta a desconocidos, incluso cuando la historia que cuentan parezca urgente o cuando aseguren tener información precisa sobre la ubicación de un teléfono.
¿Qué hacer ante un caso sospechoso?
Ante una situación de estas características, la recomendación es mantener la puerta cerrada y evitar una confrontación directa con las personas que se encuentran afuera. Si los desconocidos insisten, amenazan o intentan ingresar por la fuerza, se debe solicitar asistencia policial.
La advertencia de los vecinos apunta especialmente a no dejarse llevar por la urgencia que intenta transmitir el relato. Una persona que realmente perdió un teléfono puede recurrir a los mecanismos correspondientes para intentar recuperarlo, pero eso no significa que un particular deba permitir el ingreso de desconocidos a su domicilio.
También resulta importante evitar entregar información innecesaria sobre quiénes viven en la casa, si hay otras personas en el interior o cuáles son los horarios habituales de los integrantes de la familia.
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