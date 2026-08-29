Quedarán apartados de las designaciones hasta tanto se complete la evaluación correspondiente.".

La AFA suspendió a Nazareno Arasa y a Diego Ceballos tras el polémico gol anulado a Vélez ante Riestra

De esta manera, Arasa y Ceballos pagarán con el "falle" de su inhabilitación temporaria las consecuencias de una decisión técnica que volvió a poner el arbitraje argentino en el centro de todas las tormentas.