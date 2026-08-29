La AFA suspendió a Nazareno Arasa y a Diego Ceballos tras el polémico gol anulado a Vélez ante Riestra
Luego de la controversia que se desató este fin de semana en el estadio Guillermo Laza, la AFA tomó cartas en el asunto y castigó a los jueces principales.
El empate entre Deportivo Riestra y Vélez Sarsfield en el Bajo Flores dejó una secuela institucional de alto voltaje. En el tramo final de un partido disputado con dientes apretados, la terna arbitral encabezada por Nazareno Arasa protagonizó el fallo más discutido de la fecha del torneo al invalidarle de manera insólita un gol agónico a los de Liniers.
A los 41 minutos del segundo tiempo, Manuel Lanzini había convertido lo que era el 2-1 definitivo para el "Fortín". Sin embargo, tras una exhaustiva revisión a instancias del VAR comandado por Diego Ceballos, el árbitro principal decidió retrotraer la jugada y anular el tanto por una supuesta y muy dudosa infracción previa de Dilan Godoy sobre Cristian Paz, desatando la furia de todo el banco velezano y poniendo nuevamente bajo la lupa el desempeño de los jueces.
La tajante decisión de la AFA con Nazareno Arasa
Ante el fuerte revuelo generado y la evidente repercusión del fallo, la casa madre del fútbol argentino emitió un comunicado oficial para informar medidas drásticas con los responsables de la cabina y del campo de juego.
El comunicado de la AFA:
"La Asociación del Fútbol Argentino informa que la Dirección Nacional de Arbitraje y su Secretaría técnica, resolvieron suspender en sus funciones al árbitro principal, Nazareno Arasa y al árbitro VAR, Diego Ceballos, a raíz del error cometido durante el partido Deportivo Riestra-Vélez Sarsfield.
Quedarán apartados de las designaciones hasta tanto se complete la evaluación correspondiente.".
De esta manera, Arasa y Ceballos pagarán con el "falle" de su inhabilitación temporaria las consecuencias de una decisión técnica que volvió a poner el arbitraje argentino en el centro de todas las tormentas.
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