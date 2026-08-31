Desde este lunes, bancos podrán cobrar las deudas ingresando directo a las cuentas

Entre los ejes principales que regulan el funcionamiento del nuevo sistema figuran:

Cuotas homogéneas: Admite únicamente el cobro de cuotas fijas e idénticas a lo largo de todo el contrato.

Tope de endeudamiento: Limita la relación cuota/ingreso al 30% al momento de originar el préstamo para prevenir excesos.

Límites a los débitos: Fija un intento inicial de cobro y un máximo de dos reintentos (a las 48 y 96 horas), erradicando prácticas abusivas.

Consentimiento y avisos: Requiere una autorización explícita por única vez y obliga a notificar electrónicamente al cliente el día hábil previo al débito, permitiendo dar de baja la autorización de forma inmediata.

Seguridad antifraude: Traslada la responsabilidad legal ante casos de estafa directamente al prestamista y establece un arancel mínimo del 0,6% a cargo de las entidades.

La puesta en marcha de este esquema de cobros se da en un escenario político altamente sensible. Mientras la administración libertaria defiende la desregulación financiera y sostiene que el endeudamiento privado se mantiene en niveles manejables respecto al PBI, sectores de la oposición y especialistas advierten sobre las secuelas sociales de un modelo económico que empuja a los hogares a tomar créditos de consumo para afrontar gastos corrientes, dejando al descubierto la vulnerabilidad de gran parte de la población frente al peso de las obligaciones financieras.