Por una batería de decretos, se pasa el feriado al lunes y agosto cierra con un fin de semana largo

Merlo : su aniversario fundacional se celebró el 28 de agosto, pero el feriado se trasladó al lunes para el finde largo.

Bragado : por sus fiestas patronales del 30 de agosto, pero el feriado se trasladó al lunes para un finde largo.

Magdala

Tornquist

30 de Agosto

Castelli

Balcarce (con fechas vinculadas directamente al 31 de agosto en el calendario local)

En cuanto a la modalidad legal de la jornada, la legislación provincial establece diferencias operativas según el sector de actividad. Para los agentes de la Administración Pública y los empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires, el día se declara estrictamente no laborable.