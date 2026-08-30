Por una batería de decretos, se pasa el feriado al lunes y agosto cierra con un fin de semana largo
Debido a aniversarios fundacionales y fiestas patronales, distintas localidades gozan de un feriado este lunes 31, configurando un finde XL antes de septiembre.
Mientras transcurren las últimas horas de agosto, una porción de los habitantes bonaerenses se prepara para disfrutar de un merecido descanso de tres jornadas consecutivas —desde el sábado 29 hasta el lunes 31—. Esta pausa responde al calendario de feriados y asuetos locales que cada año conmemora fechas fundacionales y patronales en distintos puntos del territorio provincial.
Localidades alcanzadas por el feriado y alcance de la normativa
El beneficio no rige de manera generalizada para toda la provincia, sino que abarca exclusivamente a aquellos municipios cuyas normativas locales fijan asuetos en esta fecha. Entre los distritos y localidades incluidos figuran:
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Merlo: su aniversario fundacional se celebró el 28 de agosto, pero el feriado se trasladó al lunes para el finde largo.
Bragado: por sus fiestas patronales del 30 de agosto, pero el feriado se trasladó al lunes para un finde largo.
Magdala
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Tornquist
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30 de Agosto
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Castelli
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Balcarce (con fechas vinculadas directamente al 31 de agosto en el calendario local)
En cuanto a la modalidad legal de la jornada, la legislación provincial establece diferencias operativas según el sector de actividad. Para los agentes de la Administración Pública y los empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires, el día se declara estrictamente no laborable.
En cambio, para la industria, el comercio y el sector privado en general, la medida adquiere carácter optativo, quedando a exclusivo criterio de los empleadores la decisión de otorgar el día libre.
Impacto en las familias y el ámbito escolar
La coincidencia de este asueto con el cierre del mes genera además especial atención en el ámbito familiar y educativo. Muchas familias analizan la posibilidad de realizar pequeñas escapadas o aprovechar el fin de semana extendido.
No obstante, las autoridades recuerdan que al tratarse de feriados de alcance distrital y de carácter no laborable, la actividad escolar puede presentar variaciones según cada institución y la resolución específica de los consejos escolares de cada jurisdicción, por lo que se recomienda consultar previamente el funcionamiento de los establecimientos educativos en cada localidad afectada.
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