Lionel Messi se retiró de la Selección Argentina

El doloroso adiós de Lionel Messi a la Selección Argentina

El astro rosarino explicó en su publicación que el emotivo texto había sido escrito el 21 de julio, tan solo dos días después de haberse consagrado en la última final disputada. Sin embargo, una situación familiar reciente lo impulsó a ratificar definitivamente su postura: "Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes", sentenció el capitán.