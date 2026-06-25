Empate entre Japón y Suecia: los nipones juegan contra Brasil en 16avos del Mundial 2026

Primer tiempo pálido: Influidos por el resultado de Países Bajos en la otra cancha, ambos equipos ofrecieron un espectáculo con pocas emociones en la etapa inicial. Suecia cedió la iniciativa resguardándose en defensa, mientras que Japón manejó la posesión sin acelerar el ritmo.

La apertura nipona: Los Samurais Azules salieron con mayor agresividad tras el descanso y lograron abrir el marcador a los 56 minutos por intermedio de Daizen Maeda, quien definió dentro del área tras una asistencia de Ritso Doan.

Igualdad escandinava: El conjunto europeo reaccionó rápidamente y estampó el 1-1 definitivo a los 61 minutos con un potente remate de zurda desde fuera del área ejecutado por Anthony Elanga.

Final con suspenso: En el tramo de cierre, Suecia buscó el triunfo para trepar en la tabla, pero tres intervenciones providenciales del arquero japonés Zion Suzuki sostuvieron el empate.