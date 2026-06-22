Túnez vs. Países Bajos por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
Países Bajos enfrenta a uno de los rivales más débiles del certamen con el objetivo de terminar en lo más alto del Grupo F. Descubrí todos los detalles en la nota.
Países Bajos y Túnez se enfrentan este jueves, a las 20 (hora de Argentina), en el Arrowhead Stadium de Kansas City, por la tercera fecha del Grupo F del Mundial 2026. El encuentro será televisado por DSports y TV Pública, en un cruce clave para definir quién se queda con el liderazgo del grupo
El conjunto neerlandés llega en buena forma tras un arranque sólido: igualó ante Japón en el debut y luego consiguió una contundente victoria por 5 a 1 frente a Suecia, resultado que lo dejó bien posicionado en la pelea por los primeros lugares del grupo.
Túnez, en cambio, atraviesa un panorama muy complicado. Comenzó el torneo con una dura derrota ante Suecia y luego cayó 4 a 0 frente al seleccionado nipón, resultados que lo dejan sin margen de error y con la necesidad de un milagro para mantener opciones matemáticas de clasificación.
En esta edición, además, el combinado africano aparece como uno de los equipos más débiles del certamen, tras dos caídas amplias y sin puntos en la zona. Su mejor actuación en los mundiales fue en Argentina 1978, cuando sorprendió al mundo con una victoria 3 a 1 ante México y terminó en el puesto 9, siendo hasta hoy su campaña más destacada en una Copa del Mundo.
Formaciones de Túnez vs. Países Bajos por el Mundial 2026
Túnez: Aymen Dahmen; Valeri, Talbi, Bronn, Ali Abdi; Skhiri, Khedira, Mejbri; Achouri, Mastouri, Gharbi. DT: Sabri Lamouchi.
Países Bajos: Verbruggen; Dumfries (o Jurrien Timber), Van Hecke, Van Dijk, Aké; De Jong, Reijnders; Malen, Gravenberch, Gakpo; Depay. DT. Ronald Koeman.
Horario y televisación
- Hora: 20:00
- TV: DSports y TV Pública
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Arrowhead Stadium de Kansas City
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