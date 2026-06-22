Túnez vs. Países Bajos por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

En esta edición, además, el combinado africano aparece como uno de los equipos más débiles del certamen, tras dos caídas amplias y sin puntos en la zona. Su mejor actuación en los mundiales fue en Argentina 1978, cuando sorprendió al mundo con una victoria 3 a 1 ante México y terminó en el puesto 9, siendo hasta hoy su campaña más destacada en una Copa del Mundo.

Formaciones de Túnez vs. Países Bajos por el Mundial 2026

Túnez: Aymen Dahmen; Valeri, Talbi, Bronn, Ali Abdi; Skhiri, Khedira, Mejbri; Achouri, Mastouri, Gharbi. DT: Sabri Lamouchi.

Países Bajos: Verbruggen; Dumfries (o Jurrien Timber), Van Hecke, Van Dijk, Aké; De Jong, Reijnders; Malen, Gravenberch, Gakpo; Depay. DT. Ronald Koeman.

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