MinutoUno

EN VIVONoche de Copa

En un partido accidentado y con expulsados, Boca cayó en Guayaquil y complicó la clasificación

Boca en su visita a Barcelona SC por la Copa Libertadores. 

Boca en su visita a Barcelona SC por la Copa Libertadores. 
MinutoUno
Deportes
Boca
Copa Libertadores

El equipo de Úbeda cayó 1-0 en un partido en el que perdió a su arquero por una lesión y sufrió un expulsado. Puede terminar la fecha en el tercer puesto.

Compartí en redes:

EN VIVO

Boca no pudo sumar en uno de los partidos que se presentaban como vitales para marcar el rumbo en la Copa Libertadores 2026; cayó 0-1 en su visita a Barcelona SC en Guayaquil, y puede cerrar la cuarta fecha en el tercer lugar del Grupo D, es decir, fuera de zona de octavos de final.

En el estadio Monumental Banco Pichincha, el duelo que aparecía como determinante pensando en la clasificación a la siguiente instancia arrancó accidentado por la lesión, antes de la media hora de juego, del arquero Leandro Brey, y continuó por la misma senda tras la expulsión, minutos después, de Ascacibar.

Sin embargo, y cuando el "Xeneize" sufría, en el cierre de la primera mitad, Céliz vio la roja por un codazo a Leandro Paredes, lo que emparejó las acciones de cara al complemento.

En una segunda mitad que se presentaba pareja, Barcelona encontró el triunfo en una gran contra que definió el argentino Tito Villalba.

Minuto a minuto de Barcelona SC vs. Boca, por la Copa Libertadores 2026

Live Blog Post

Boca cayó en Guayaquil y se complica

El "Xeneize" sumó la segunda derrota consecutiva y podría cerrar la fecha en el tercer puesto.

Live Blog Post

Gol de Barcelona SC

El conjunto ecuatoriano golpea de contra y le gana 1-0 a Boca.

Live Blog Post

Respira Boca: expulsaron a Céliz en Barcelona SC

El árbitro revisó en el VAR un presunto codazo a Leandro Paredes y le mostró la tarjeta roja al futbolista del conjunto local.

Live Blog Post

Más malas noticias para Boca: expulsaron a Ascacibar por una patada en la cabeza

El ex Estudiantes se exedió y vio la roja, luego que el árbitro revisara la jugada en el VAR.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/2051823012379332890&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Malas noticias para Boca: se lesionó Leandro Brey

El joven arquero tuvo que ser reemplazado por Javi García a los 20 minutos del primer tiempo. Seguí leyendo esta nota.

Live Blog Post

Cómo llegan Boca y Barcelona SC

Allí, el equipo dirigido por Claudio Úbeda buscará recuperar terreno tras la derrota sufrida en la jornada anterior ante Cruzeiro, un resultado que cortó una racha positiva pero que no lo sacó de la zona de clasificación. Hasta el momento, Boca se mantiene bien posicionado en su grupo, producto de sus triunfos iniciales frente a Universidad Católica y el propio Barcelona en Buenos Aires.

El presente del Xeneize combina buenos resultados a nivel internacional con un rendimiento sólido en el plano local, donde logró meterse sin inconvenientes en los playoffs del Torneo Apertura. Esa regularidad le permite llegar con confianza a un compromiso exigente, en el que una victoria podría dejarlo muy cerca de asegurar su boleto a los octavos de final.

Además, el calendario juega a su favor: luego de este encuentro, la azul y oro cerrará la fase de grupos como local, lo que le otorga una ventaja importante para definir su clasificación ante su gente. En ese contexto, sumar en Ecuador se vuelve fundamental para afrontar con mayor tranquilidad los últimos compromisos.

Del otro lado, el panorama de Barcelona es completamente distinto. El conjunto ecuatoriano no ha logrado sumar puntos en las primeras fechas y se encuentra en una situación límite dentro del grupo. Esto lo obliga a jugar prácticamente su última carta ante Boca, en un escenario donde necesita ganar para mantener alguna chance matemática de seguir en carrera.

El duelo promete ser intenso, con un local urgido y un visitante que sabe que tiene una gran oportunidad para encaminar su futuro en la competencia. Para el de la Ribera, será clave sostener la solidez que mostró en sus mejores momentos del torneo y evitar errores que puedan complicarlo. Una victoria no solo lo posicionaría mejor en la tabla, sino que también reforzaría su candidatura en el torneo continental.

Live Blog Post

Datos de Barcelona SC vs. Boca

  • Hora: 21:00.
  • Estadio: Monumental Isidro Romero Carbo
  • Árbitro: Carlos Betancur (Col)
  • VAR: Nicolás Gallo (Col)
  • TV: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium

Live Blog Post

Formaciones de Barcelona SC vs. Boca

  • Barcelona SC: José Contreras; Gustavo Vallecilla, Alex Rangel, Javier Báez, Brayan Carabalí; Jhonny Quiñónez, Milton Céliz, Matías Lugo, Jandry Gómez; Darío Benedetto y Héctor Villalba. DT: César Farías.
  • Boca: Leandro Brey; Lautaro Blanco, Ayrton Costa, Lautaro Di Lollo, Marcelo Weigandt; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Embed

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar