En un partido accidentado y con expulsados, Boca cayó en Guayaquil y complicó la clasificación

Boca cayó en Guayaquil y se complica
El "Xeneize" sumó la segunda derrota consecutiva y podría cerrar la fecha en el tercer puesto.
EN VIVONoche de Copa
El equipo de Úbeda cayó 1-0 en un partido en el que perdió a su arquero por una lesión y sufrió un expulsado. Puede terminar la fecha en el tercer puesto.
5 de mayo | 22:58
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Boca no pudo sumar en uno de los partidos que se presentaban como vitales para marcar el rumbo en la Copa Libertadores 2026; cayó 0-1 en su visita a Barcelona SC en Guayaquil, y puede cerrar la cuarta fecha en el tercer lugar del Grupo D, es decir, fuera de zona de octavos de final.
En el estadio Monumental Banco Pichincha, el duelo que aparecía como determinante pensando en la clasificación a la siguiente instancia arrancó accidentado por la lesión, antes de la media hora de juego, del arquero Leandro Brey, y continuó por la misma senda tras la expulsión, minutos después, de Ascacibar.
Sin embargo, y cuando el "Xeneize" sufría, en el cierre de la primera mitad, Céliz vio la roja por un codazo a Leandro Paredes, lo que emparejó las acciones de cara al complemento.
En una segunda mitad que se presentaba pareja, Barcelona encontró el triunfo en una gran contra que definió el argentino Tito Villalba.
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