En un partido accidentado y con expulsados, Boca cayó en Guayaquil y complicó la clasificación

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Cómo llegan Boca y Barcelona SC

Allí, el equipo dirigido por Claudio Úbeda buscará recuperar terreno tras la derrota sufrida en la jornada anterior ante Cruzeiro, un resultado que cortó una racha positiva pero que no lo sacó de la zona de clasificación. Hasta el momento, Boca se mantiene bien posicionado en su grupo, producto de sus triunfos iniciales frente a Universidad Católica y el propio Barcelona en Buenos Aires.

El presente del Xeneize combina buenos resultados a nivel internacional con un rendimiento sólido en el plano local, donde logró meterse sin inconvenientes en los playoffs del Torneo Apertura. Esa regularidad le permite llegar con confianza a un compromiso exigente, en el que una victoria podría dejarlo muy cerca de asegurar su boleto a los octavos de final.

Además, el calendario juega a su favor: luego de este encuentro, la azul y oro cerrará la fase de grupos como local, lo que le otorga una ventaja importante para definir su clasificación ante su gente. En ese contexto, sumar en Ecuador se vuelve fundamental para afrontar con mayor tranquilidad los últimos compromisos.

Del otro lado, el panorama de Barcelona es completamente distinto. El conjunto ecuatoriano no ha logrado sumar puntos en las primeras fechas y se encuentra en una situación límite dentro del grupo. Esto lo obliga a jugar prácticamente su última carta ante Boca, en un escenario donde necesita ganar para mantener alguna chance matemática de seguir en carrera.

El duelo promete ser intenso, con un local urgido y un visitante que sabe que tiene una gran oportunidad para encaminar su futuro en la competencia. Para el de la Ribera, será clave sostener la solidez que mostró en sus mejores momentos del torneo y evitar errores que puedan complicarlo. Una victoria no solo lo posicionaría mejor en la tabla, sino que también reforzaría su candidatura en el torneo continental.