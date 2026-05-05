Leandro Brey se retiró lesionado y crece la preocupación en Boca: qué le pasó
El arquero del "Xeneize" salió reemplazado tras sufrir un duro golpe en el partido ante Barcelona SC por la Copa Libertadores.
El arco de Boca parece estar atravesando una racha de fatalidades. Durante el encuentro de este martes frente a Barcelona SC en Guayaquil, el joven arquero Leandro Brey debió abandonar el campo de juego a los 23 minutos del primer tiempo tras sufrir un fuerte golpe, encendiendo todas las alarmas en el cuerpo técnico liderado por Claudio Úbeda.
La jugada que derivó en la salida del portero se produjo de manera fortuita, ya que recibió un impacto involuntario por parte de un rival a la altura de la cadera. A pesar de los intentos por continuar, el dolor le impidió seguir en cancha, obligando a realizar un cambio de urgencia.
Si bien todavía se desconoce la gravedad de la lesión, en la transmisión oficial revelaron que en el vestuario visitante, los médicosn "xeneizes" evaluaban si trasladar o no al joven a un centro de salud cercano.
Se lesionó Leandro Brey: el regreso de Javi García en Boca tras dos años
Ante la baja de Brey, se produjo el ingreso de Javier García. El experimentado arquero volvió a ocupar los tres palos del Xeneize en un contexto sumamente complejo: llevaba dos años sin atajar en un partido oficial.
La preocupación en el mundo Boca es total, especialmente porque Brey se había consolidado como titular tras otra baja sensible. Hace apenas unas semanas, en el partido de ida ante el mismo rival en la Bombonera, el habitual titular Agustín Marchesín sufrió la rotura de ligamentos cruzados, lesión que lo tendrá fuera de las canchas por el resto de la temporada.
Ahora, el club aguarda por los resultados de los estudios médicos para determinar la gravedad de la lesión de Brey, con la esperanza de que no se trate de una dolencia que lo margine de la fase final del Torneo Apertura y de la definición del Grupo D de la Libertadores.
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