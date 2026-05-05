Leandro Brey se retiró lesionado y crece la preocupación en Boca: qué le pasó

La preocupación en el mundo Boca es total, especialmente porque Brey se había consolidado como titular tras otra baja sensible. Hace apenas unas semanas, en el partido de ida ante el mismo rival en la Bombonera, el habitual titular Agustín Marchesín sufrió la rotura de ligamentos cruzados, lesión que lo tendrá fuera de las canchas por el resto de la temporada.

Ahora, el club aguarda por los resultados de los estudios médicos para determinar la gravedad de la lesión de Brey, con la esperanza de que no se trate de una dolencia que lo margine de la fase final del Torneo Apertura y de la definición del Grupo D de la Libertadores.