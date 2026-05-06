Se desplomó el rating de Gran Hermano: cuánto midió tras el partido de Boca

Cómo fue el rating de Boca y de Gran Hermano para Telefe

Piso de rating: El partido de Boca finalizó con una marca de 19.6 puntos .

La caída libre: Apenas 10 minutos después de iniciado el programa conducido por Santiago del Moro, la audiencia se desmoronó, perdiendo 8.5 puntos de forma casi instantánea.

Leve ascenso hacia el final de la gala: para las 23.30 horas, el programa de Del Moro logró picos de 11 puntos de rating, coincidiendo con el "derecho a réplica" de Sol Abraham.

image Los números del rating de Gran Hermano Generación Dorada

Aunque Gran Hermano suele liderar su franja, este "derrumbe" inicial genera interrogantes sobre el interés que despierta la temática de la "Generación Dorada" en comparación con ediciones anteriores.

Pasar de rozar los 20 puntos a perder casi la mitad de la audiencia en una fracción de hora es una señal de alerta para la producción, que deberá trabajar en fidelizar a un público que, este martes, demostró que su prioridad era el fútbol y no la convivencia dentro de la casa.