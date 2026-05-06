Se desplomó el rating de Gran Hermano: cuánto midió tras el partido de Boca
Para sorpresa de Telefe, el ciclo conducido por Santiago del Moro sufrió una pérdida de más de la mitad de la audiencia.
El rating Gran Hermano Generación Dorada dejó un sabor agridulce en las autoridades de Telefe este martes, ya que a pesar de contar con un "piso" de audiencia excepcional heredado de la transmisión deportiva, el reality no logró retener al público y sufrió una caída estrepitosa en sus primeros minutos al aire.
La nueva gala del reality más famoso del país comenzó inmediatamente después de la transmisión del encuentro entre Boca y Barcelona SC, disputado en Guayaquil por la Copa Libertadores. El evento deportivo resultó un éxito rotundo para el canal, entregando cifras de audiencia que hacía tiempo no se veían en la televisión abierta.
Sin embargo, la continuidad de la programación no fue tal cual se esperaba. Si bien el reality que conduce Santiago del Moro no tenía ninguna actividad especial este martes, los números estuvieron lejos de los esperados o incluso habituales.
Cómo fue el rating de Boca y de Gran Hermano para Telefe
-
Piso de rating: El partido de Boca finalizó con una marca de 19.6 puntos.
La caída libre: Apenas 10 minutos después de iniciado el programa conducido por Santiago del Moro, la audiencia se desmoronó, perdiendo 8.5 puntos de forma casi instantánea.
- Leve ascenso hacia el final de la gala: para las 23.30 horas, el programa de Del Moro logró picos de 11 puntos de rating, coincidiendo con el "derecho a réplica" de Sol Abraham.
Aunque Gran Hermano suele liderar su franja, este "derrumbe" inicial genera interrogantes sobre el interés que despierta la temática de la "Generación Dorada" en comparación con ediciones anteriores.
Pasar de rozar los 20 puntos a perder casi la mitad de la audiencia en una fracción de hora es una señal de alerta para la producción, que deberá trabajar en fidelizar a un público que, este martes, demostró que su prioridad era el fútbol y no la convivencia dentro de la casa.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario