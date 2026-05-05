Noche complicada para Boca: así fue la expulsión de Santiago Ascacíbar
El jugador vio la tarjeta roja y el Xeneize vive una jornada para el olvido en Ecuador ante Barcelona SC por la Copa Libertadores.
La visita de Boca Juniors a Guayaquil se transformó rápidamente en una pesadilla. En un partido clave frente a Barcelona SC por la Copa Libertadores, el equipo argentino no solo sufrió la baja del arquero Leandro Brey, sino que Santiago Ascacíbar fue expulsado en el primer tiempo.
La roja para Ascacíbar llegó a los 32 minutos del primer tiempo, luego de una fuerte infracción sobre Milton Céliz. El volante fue a disputar una pelota dividida, pero terminó impactando con su pie en la cabeza del futbolista rival. En primera instancia, el árbitro colombiano Carlos Betancur no sancionó la acción, aunque tras el llamado del VAR revisó la jugada y decidió mostrarle la tarjeta roja directa.
Con un hombre menos, Boca tuvo que reorganizarse rápidamente, teniendo en cuenta que diez minutos antes, Leandro Brey encendió las alarmas tras sufrir una molestia física que lo obligó a dejar el campo de juego, generando enorme preocupación en el banco Xeneize.
La situación toma todavía más relevancia por el delicado panorama que arrastra el club en el arco. Días antes del Superclásico, Agustín Marchesín había sufrido una rotura de ligamentos, una lesión que lo dejó fuera de competencia por varios meses y obligó al cuerpo técnico a rearmar de urgencia esa posición.
Con Brey también fuera de combate durante el encuentro en Ecuador, la responsabilidad terminó recayendo en Javi García, que debió ingresar en medio de una noche cargada de tensión.
Entre lesiones, expulsiones y un contexto adverso, Boca atraviesa una jornada muy complicada en la Copa Libertadores, en un partido que puede marcar mucho más que un resultado.
Boca no puede contar para este encuentro con el delantero paraguayo Adam Bareiro, quien debe cumplir una suspensión tras haber sido expulsado en el último compromiso copero ante Cruzeiro, en una decisión arbitral que generó mucha polémica. En su lugar aparece Milton Giménez, que atraviesa un buen presente y recupera confianza luego de volver al gol frente a Central Córdoba y anteriormente ante Defensa y Justicia, tras dejar atrás una larga recuperación por lesión.
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