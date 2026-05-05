Noche complicada para Boca: así fue la expulsión de Santiago Ascacíbar

Con Brey también fuera de combate durante el encuentro en Ecuador, la responsabilidad terminó recayendo en Javi García, que debió ingresar en medio de una noche cargada de tensión.

Entre lesiones, expulsiones y un contexto adverso, Boca atraviesa una jornada muy complicada en la Copa Libertadores, en un partido que puede marcar mucho más que un resultado.

Boca no puede contar para este encuentro con el delantero paraguayo Adam Bareiro, quien debe cumplir una suspensión tras haber sido expulsado en el último compromiso copero ante Cruzeiro, en una decisión arbitral que generó mucha polémica. En su lugar aparece Milton Giménez, que atraviesa un buen presente y recupera confianza luego de volver al gol frente a Central Córdoba y anteriormente ante Defensa y Justicia, tras dejar atrás una larga recuperación por lesión.