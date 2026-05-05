Rodolfo D'Onofrio reveló una inédita advertencia de Florentino Pérez durante la final de Madrid: "Raro..."
El expresidente de River contó detalles inéditos de charlas que mantuvo con su entonces par, en el marco de la mítica final de la Copa Libertadores 2018.
Años después de la histórica definición de la Copa Libertadores 2018, el expresidente de River, Rodolfo D'Onofrio, reveló detalles inéditos sobre las conversaciones que mantuvo con Florentino Pérez, mandamás del Real Madrid, durante los días en que el Santiago Bernabéu se convirtió en el epicentro del fútbol mundial.
Según relató el exdirigente a La Página Millonaria, el vínculo entre ambas instituciones, unido por la figura mítica de Alfredo Di Stéfano, se hizo presente en la previa del encuentro. Durante la cena protocolar antes de la gran final frente a Boca, Florentino le expresó su deseo personal respecto al resultado.
"En Madrid, en la cena previa, el presidente del Real Madrid me dijo: ‘Esta es la tierra de Don Alfredo, tiene que ganar River’. Y yo le dije que íbamos a ganar", recordó D'Onofrio.
La advertencia de Florentino Pérez a Rodolfo D'Onofrio sobre el arbitraje de la final de la Copa Libertadores
La charla entre ambos presidentes no se limitó a los buenos deseos, sino que también incluyó comentarios sobre el desarrollo del juego, específicamente tras una de las jugadas más polémicas del partido: el choque entre el arquero Esteban Andrada y Lucas Pratto dentro del área "xeneize", que no fue revisado.
D'Onofrio aseguró que el propio Florentino coincidió con su visión sobre la labor del juez uruguayo Andrés Cunha en ese momento. "Cuando no nos cobraron el penal en el primer tiempo, Florentino me dijo que el árbitro estaba cobrando raro", reveló.
Estas declaraciones añaden un nuevo matiz a la mística de aquella final, confirmando que, para el máximo directivo del club merengue, el lazo histórico entre River y la "Saeta Rubia" inclinaba la balanza emocional hacia el lado de Núñez.
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