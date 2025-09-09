En un partido picante, Ecuador le ganó a la Selección Argentina por la fecha final de las Eliminatorias

Ganó Ecuador
El cierre de las Eliminatorias fue con triunfo 1-0 de Ecuador ante la Selección Argentina en un partido muy picante.
EN VIVOFecha 18
Sin Lionel Messi y con un once alternativo, la "Albiceleste" sufrió la temprana expulsión de Nicolás Otamendi y un polémico penal en contra, y cayó por la mínima ante el "Tri" de Sebastián Beccacece.
22:07
21:19
21:16
20:58
20:56
20:32
20:00
19:54
19:26
19:26
19:25
La Selección Argentina enfrenta a Ecuador este martes desde las 20 en Guayaquil, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.
Con el primer puesto asegurado y sin Lionel Messi, el entrenador Lionel Scaloni dispondrá de un equipo alternativo con la chance de ver nuevos nombres en acción antes de los amistosos internacionales.
La Scaloneta llega al último partido de Eliminatorias con la tranquilidad de tener asegurada la clasificación y el liderazgo de la tabla con 38 puntos, producto de 12 victorias, 2 empates y 3 derrotas. En su última presentación, superó 2-0 a Venezuela en el Monumental, en lo que fue la última función oficial de Messi en el país. El capitán no viajó a Ecuador ya que decidió, junto al cuerpo técnico, regresar a Inter Miami: “Vengo de una lesión y preferimos evitar otro partido para preparar lo que viene”, explicó.
Por su parte, el equipo de Sebastián Beccacece suma 26 puntos y ya se aseguró su lugar en el Mundial junto a Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y Paraguay. Venezuela y Bolivia definirán el boleto al Repechaje en la última fecha.
Dejá tu comentario