En un partido picante, Ecuador le ganó a la Selección Argentina por la fecha final de las Eliminatorias

La Scaloneta llega al último partido de Eliminatorias con la tranquilidad de tener asegurada la clasificación y el liderazgo de la tabla con 38 puntos, producto de 12 victorias, 2 empates y 3 derrotas. En su última presentación, superó 2-0 a Venezuela en el Monumental, en lo que fue la última función oficial de Messi en el país. El capitán no viajó a Ecuador ya que decidió, junto al cuerpo técnico, regresar a Inter Miami: “Vengo de una lesión y preferimos evitar otro partido para preparar lo que viene”, explicó.