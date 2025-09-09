MinutoUno

En un partido picante, Ecuador le ganó a la Selección Argentina por la fecha final de las Eliminatorias
Deportes
Ecuador
Selección Argentina

Sin Lionel Messi y con un once alternativo, la "Albiceleste" sufrió la temprana expulsión de Nicolás Otamendi y un polémico penal en contra, y cayó por la mínima ante el "Tri" de Sebastián Beccacece.

EN VIVO

La Selección Argentina enfrenta a Ecuador este martes desde las 20 en Guayaquil, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Con el primer puesto asegurado y sin Lionel Messi, el entrenador Lionel Scaloni dispondrá de un equipo alternativo con la chance de ver nuevos nombres en acción antes de los amistosos internacionales.

La Scaloneta llega al último partido de Eliminatorias con la tranquilidad de tener asegurada la clasificación y el liderazgo de la tabla con 38 puntos, producto de 12 victorias, 2 empates y 3 derrotas. En su última presentación, superó 2-0 a Venezuela en el Monumental, en lo que fue la última función oficial de Messi en el país. El capitán no viajó a Ecuador ya que decidió, junto al cuerpo técnico, regresar a Inter Miami: “Vengo de una lesión y preferimos evitar otro partido para preparar lo que viene”, explicó.

Por su parte, el equipo de Sebastián Beccacece suma 26 puntos y ya se aseguró su lugar en el Mundial junto a Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y Paraguay. Venezuela y Bolivia definirán el boleto al Repechaje en la última fecha.

Minuto a minuto de Ecuador vs. Argentina

Live Blog Post

Ganó Ecuador

El cierre de las Eliminatorias fue con triunfo 1-0 de Ecuador ante la Selección Argentina en un partido muy picante.

Live Blog Post

Expulsado Mo Caicedo en Ecuador

El mediocampista recibió la segunda amarilla y Ecuador se queda con uno menos.

Live Blog Post

Arrancó el segundo tiempo en Guayaquil

Argentina pierde con Ecuador por la fecha 18 de las Eliminatorias.

Live Blog Post

Enner Valencia, de penal, pone el 1-0 para Ecuador

En el cierre del primer tiempo y tras muchas polémicas, el goleador histórico de Ecuador abre la cuenta.

Live Blog Post

Penal para Ecuador

Roldán, a instancias del VAR, sancionó un polémico penal para Ecuador por un choque de Tagliafico.

Live Blog Post

Expulsado Otamendi en la Argentina

El zaguero central y capitán este martes en Ecuador recibió la tarjeta roja en media hora de juego.

Live Blog Post

Arrancó el partido en Ecuador

Argentina juega la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Live Blog Post

Suena el Himno Nacional Argentino en Ecuador

Suenan las estrofas del himno argentino en la previa al partido.

Live Blog Post

Formaciones de Ecuador vs. Argentina

  • Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordoñez o Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah o Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.
  • Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Live Blog Post

Datos del partido por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026

  • Hora: 20
  • TV: TyC Sports
  • Árbitro: Wilmar Roldán (COL)
  • Estadio: Monumental Banco Pichincha, de Guayaquil

Live Blog Post

El historial entre Argentina y Ecuador

La Selección Argentina arrastra una racha de ocho partidos invicta frente a Ecuador. La última victoria de la Tri fue el 8 de octubre de 2015, en el arranque de las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018.

Desde entonces, hubo dos empates y seis triunfos albicelestes, entre ellos el recordado 3-1 con hat-trick de Lionel Messi que selló la clasificación al Mundial, y los cruces de cuartos de final en las Copas América 2021 y 2024, ambos con pase para la Scaloneta. En el historial general, se enfrentaron 41 veces, con 24 victorias de Argentina, 12 empates y apenas 5 triunfos ecuatorianos.

