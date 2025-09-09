Quién relata Ecuador vs. Argentina, en el último partido por Eliminatorias
El último partido de la clasificación a la próxima Copa del Mundo será transmitido por TyC Sports y Telefe: todos los detalles del encuentro.
La Selección Argentina enfrenta a Ecuador este martes desde las 20 en Guayaquil, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.
Con el primer puesto asegurado y sin Lionel Messi, el entrenador Lionel Scaloni dispondrá de un equipo alternativo con la chance de ver nuevos nombres en acción antes de los amistosos internacionales.
La Scaloneta llega al último partido de Eliminatorias con la tranquilidad de tener asegurada la clasificación y el liderazgo de la tabla con 38 puntos, producto de 12 victorias, 2 empates y 3 derrotas.
En su última presentación, superó 2-0 a Venezuela en el Monumental, en lo que fue la última función oficial de Messi en el país. El capitán no viajó a Ecuador ya que decidió, junto al cuerpo técnico, regresar a Inter Miami: “Vengo de una lesión y preferimos evitar otro partido para preparar lo que viene”, explicó.
Quién relata Argentina vs. Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas
El partido contará con una doble transmisión en vivo. De esta manera, los fanáticos podrán elegir entre dos señales con equipos periodísticos de primer nivel para seguir una jornada única en el Monumental.
TyC Sports: Relato de Hernán Feler, comentarios de Ariel Senosiain y Gastón Edul en campo de juego.
Telefe: Relato de Pablo Giralt, comentarios de Juan Pablo Varsky y Sofi Martínez en campo de juego.
Formaciones de Ecuador vs. Argentina
- Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordoñez o Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah o Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.
- Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Exequiel Palacios; Nicolás Paz, Lautaro Martínez, Julián Álvarez o Giuliano Simeone y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.
Otros datos del partido por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026
- Hora: 20
- TV: TyC Sports
- Árbitro: Wilmar Roldán (COL)
- Estadio: Monumental Banco Pichincha, de Guayaquil
