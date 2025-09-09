Por qué Lionel Messi no juega hoy en el último partido de la Selección Argentina por Eliminatorias
El capitán de la Selección viene de ser figura y goleador en el choque ante Venezuela, su último partido oficial con la camiseta nacional en el país.
Lionel Messi no será parte del duelo entre Argentina y Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas. Tras anotar dos goles en la victoria frente a Venezuela, el capitán regresó a Miami para enfocarse en Inter y cuidar su físico, luego de varias molestias y lesiones recientes que lo marginaron de partidos clave en el último año.
“Hablé con Lionel y decidió que descansara. Vengo de una lesión. Si bien ya estoy bien, preferimos evitar el viaje para prepararme para lo que viene, que es importante. Nos jugamos la MLS, es mi objetivo”, expresó el rosarino tras el partido ante la Vinotinto.
Las lesiones recientes de Lionel Messi que llevaron a que se tome esta decisión de descanso
Agosto 2024: lesión en los isquiotibiales, que lo obligó a salir a los diez minutos en el partido contra Necaxa por Leagues Cup.
Marzo 2024: misma molestia muscular que lo marginó de partidos con Inter y la Selección.
Julio 2024: lesión ligamentaria en el tobillo derecho en la final de la Copa América, tratada sin cirugía pero con largo tiempo de inactividad.
Además, padeció problemas en el aductor izquierdo, que lo dejaron afuera de los clásicos ante Uruguay y Brasil por Eliminatorias.
Con 38 años, Messi busca cerrar la temporada en buenas condiciones físicas para luego encarar la pretemporada 2025 con Inter Miami. Mientras tanto, la Selección ya aseguró su boleto al Mundial 2026, lo que facilitó que el capitán no arriesgue en un partido sin urgencias clasificatorias.
El equipo confirmado de la Selección Argentina contra Ecuado por Eliminatorias Sudamericanas
Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Nicolás González.
Las amarillas, un tema que preocupa en la Selección Argentina
De cara al encuentro en Guayaquil, de este martes a partir de las 20 (hora argentina), la Selección cuenta con diez futbolistas al límite de tarjetas amarillas: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. No obstante, el cuerpo técnico se apoya en el reglamento de la FIFA, que establece que las amonestaciones no se trasladan a otras competencias oficiales, por lo que una eventual segunda amarilla no pondría en riesgo la participación de estos jugadores en la Finalissima o el en el Mundial que se llevará adelante en Estados Unidos, México y Canadá.
