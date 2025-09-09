Nicolás Otamendi fue expulsado en Argentina y podría perderse el debut del Mundial 2026
El defensor vio la roja directa a los 31 minutos tras derribar a Enner Valencia, que se iba mano a mano con Emiliano Dibu Martínez en Guayaquil.
En el duelo entre Argentina y Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, Nicolás Otamendi fue expulsado a los 31 minutos del primer tiempo. El defensor derribó a Enner Valencia, quien se escapaba solo frente al Emiliano Dibu Martínez, luego de un pelotazo largo y una floja respuesta de Leonardo Balerdi, quién está ocupando un lugar en la zaga por la ausencia de Cristian Cuti Romero (suspendido).
La Selección Argentina no la pasó bien en el inicio del partido en Guayaquil, además de sufrir con el ataque local, perdió a un hombre clave en defensa. El capitán no tuvo otra opción que cometer la infracción para evitar el gol, pero dejó a la Albiceleste con diez jugadores en un encuentro decisivo de la fecha 18. La cinta, en su lugar, fue utilizada por Rodrigo De Paul.
Lo que dice el reglamente es que el futbolista se perderá el primer encuentro oficial que dispute su selección: en este caso, podría ser la Finalissima que se debe jugar ante España o el primer encuentro de la Albiceleste en la fase de grupos de la Copa del Mundo que se llevará adelante en Estados Unidos, México y Canadá. Sin lugar a dudas una mala noticia para Lionel Sclaoni que lo tiene a Otamendi cómo una pieza fundamental en la zaga del equipo.
Lionel Scaloni, y el rearmado de la Selección Argentina
Tras la expulsión de Nicolás Otamendi, el entrenador campeón del mundo tomó la decisión de sacar a Giuliano Simeone y, en su lugar, ingresó Juan Foyth: de esta manera, acomodó las piezas de un equipo que no la estaba pasando para nada bien y que se estaba manteniendo en partido gracias a algunas apariciones de Emiliano Martínez, que sigue ratificando todo su nivel desde que apareció en la Albiceleste.
