Nicolás Otamendi fue expulsado en Argentina y podría perderse el debut del Mundial 2026

Lo que dice el reglamente es que el futbolista se perderá el primer encuentro oficial que dispute su selección: en este caso, podría ser la Finalissima que se debe jugar ante España o el primer encuentro de la Albiceleste en la fase de grupos de la Copa del Mundo que se llevará adelante en Estados Unidos, México y Canadá. Sin lugar a dudas una mala noticia para Lionel Sclaoni que lo tiene a Otamendi cómo una pieza fundamental en la zaga del equipo.