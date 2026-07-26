EN VIVO GP de Hungría: Franco Colapinto busca sumar con Alpine: seguilo minuto a minuto

Colapinto tuvo varios cruces en el primer giro del circuito y, pese a que logró escalar dos posiciones, cayó al 14° posteriormente.

Franco y Charles hablando en españolNecesito que lo traiga a Argentina a comer asado. TIPAZO CARLITOS LECLERC pic.twitter.com/x06UNB0l71

| Franco en la previa del GP de Hungría "Mientras pase en cualquier lado" pic.twitter.com/TnI7AcKoMU

Posición de partida: El representante argentino comenzará la competencia desde el 13° puesto, ubicándose inmediatamente detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly, y por delante del Audi de Gabriel Bortoleto.

El desafío del circuito: La competencia tendrá una exigente extensión de 70 vueltas al trazado de Hungaroring, una pista de 4.381 metros de longitud que históricamente presenta muy pocas oportunidades claras de sobrepaso.

La pelea por la punta: El británico Lando Norris partirá desde la codiciada pole position, acompañado en la primera fila de la grilla por el monegasco Charles Leclerc.