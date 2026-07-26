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EN VIVO GP de Hungría: Franco Colapinto busca sumar con Alpine: seguilo minuto a minuto
pEl piloto argentino Franco Colapinto disputa una nueva carrera con Alpine en el circuito de Hungaroring. Seguí en vivo su actuación y el minuto a minuto.
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Divertido momento de Franco Colapinto en la previa del Gran Premio de Hungría
irEste domingo se disputa el Gran Premio de Hungría y todas las miradas están puestas en el desempeño de Franco Colapinto. El talentoso corredor nacional buscará avanzar posiciones a bordo de su Alpine luego de alcanzar la Q2 durante la exigente jornada de clasificación en la temporada 2026.
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Franco Colapinto en el Gran Premio de Hungría: seguilo minuto a minuto
Los detalles de Franco Colapinto y la Fórmula 1 en Hungría
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Posición de partida: El representante argentino comenzará la competencia desde el 13° puesto, ubicándose inmediatamente detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly, y por delante del Audi de Gabriel Bortoleto.
El desafío del circuito: La competencia tendrá una exigente extensión de 70 vueltas al trazado de Hungaroring, una pista de 4.381 metros de longitud que históricamente presenta muy pocas oportunidades claras de sobrepaso.
La pelea por la punta: El británico Lando Norris partirá desde la codiciada pole position, acompañado en la primera fila de la grilla por el monegasco Charles Leclerc.
Los perseguidores: Pilotos de máxima jerarquía mundial como Oscar Piastri, Max Verstappen y el multicampeón Lewis Hamilton completarán los primeros cinco lugares de la competitiva parrilla de salida.
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