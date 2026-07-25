El balance de Franco Colapinto tras la clasificación en Hungría: "No hay mucho más..."

"Acá es como Mónaco: necesitás carga y necesitás apoyo aerodinámico; en ese aspecto estamos en desventaja respecto de los autos que tenemos delante. Creo que haber terminado por delante de un Audi hoy demuestra que hicimos un buen trabajo y que aprovechamos al máximo lo que teníamos. Así que esperamos hacer una buena largada mañana y avanzar posiciones", indicó.

Frente a la pérdida de rendimiento de los Alpine en las últimas carreras ante equipos como Racing Bulls y Audi, el piloto de 23 años advirtió que “es una pena, pero creo que, más o menos, este es el lugar donde deberíamos estar con el auto. No hay mucho más por sacar”.

“Estamos esperando y confiando en que las mejoras que llegarán en Zandvoort realmente funcionen, que nos permitan dar un paso adelante importante, porque eso es lo que necesitamos", finalizó sobre lo que se espera para las carreras posteriores al receso del verano boreal.