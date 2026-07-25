El balance de Franco Colapinto tras la clasificación en Hungría: "No hay mucho más..."
“Haber terminado por delante de un Audi demuestra que hicimos un buen trabajo y que aprovechamos al máximo lo que teníamos”, explicó el argentino.
Como se sabe, durante la ronda clasificatoria para el Gran Premio de Hungría que se llevará a cabo este domingo desde las 10 de la mañana (hora argentina), Franco Colapinto marcó un tiempo de 1m19s027, lo que le permitirá largar desde la 13° posición.
El argentino quedó a 0s183 de su compañero Pierre Gasly, quien largará apenas desde una posición adelante en el circuito de Hungaroring, que tendrá al inglés Lando Norris (McLaren) saliendo desde la pole, seguido por Charles Leclerc (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull).
El balance de Franco Colapinto
Tras la clasificación, el nacido en Pilar declaró que señaló que “no hice tandas con mucha carga de combustible, así que este fin de semana siempre estuvimos un paso por detrás. Aun así, creo que nos recuperamos bastante bien".
Advirtió que “la pista estaba muy complicada, había mucho viento y el auto era bastante difícil de manejar, además de impredecible, como suele pasar. Ayer (por las prácticas del viernes) prácticamente no di vueltas; fueron apenas cuatro, o mejor dicho tres vueltas rápidas. Así que hoy tuvimos que recuperar mucho terreno", señaló.
Sobre su desempeño en la qualy, sostuvo que “hicimos un buen trabajo intentando mejorar el auto. Era un poco ir hacia lo desconocido, pero aun así el equipo hizo un muy buen trabajo. Creo que solo tenemos que revisar un poco el tema de los neumáticos. Arrancamos la última salida con las gomas muy frías y mi primer sector fue realmente muy lento. No tenía agarre y después me recuperé; el segundo y el tercer sector fueron buenos”, completó.
"Acá es como Mónaco: necesitás carga y necesitás apoyo aerodinámico; en ese aspecto estamos en desventaja respecto de los autos que tenemos delante. Creo que haber terminado por delante de un Audi hoy demuestra que hicimos un buen trabajo y que aprovechamos al máximo lo que teníamos. Así que esperamos hacer una buena largada mañana y avanzar posiciones", indicó.
Frente a la pérdida de rendimiento de los Alpine en las últimas carreras ante equipos como Racing Bulls y Audi, el piloto de 23 años advirtió que “es una pena, pero creo que, más o menos, este es el lugar donde deberíamos estar con el auto. No hay mucho más por sacar”.
“Estamos esperando y confiando en que las mejoras que llegarán en Zandvoort realmente funcionen, que nos permitan dar un paso adelante importante, porque eso es lo que necesitamos", finalizó sobre lo que se espera para las carreras posteriores al receso del verano boreal.
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