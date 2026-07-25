Desde qué posición largará Franco Colapinto este domingo en la carrera del GP de Hungría

La diferencia entre ambos autos de la escudería fue de solo 183 milésimas, en tanto que la pole position quedó en manos del británico Lando Norris con su McLaren.

Franco Colapinto terminó 14º la Práctica Libre 3 del GP Hungría tras su accidente de ayer

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó 14º la Práctica Libre 3 (FP3) del Gran Premio de Hungría 2026, tras cronometrar un mejor tiempo de 1:20.055 al mando de su monoplaza Alpine.

Luego de ceder su asiento en la FP1 y sufrir un accidente en la FP2, Colapinto aprovechó al máximo la sesión con el auto reparado y fue el piloto que más vueltas completó en toda la tanda, sumando un total de 30 giros para asimilar el comportamiento de los neumáticos blandos.

El oriundo de Pilar quedó a una diferencia de +2.116 segundos respecto al líder de la sesión, el británico Lando Norris (McLaren), en tanto que su compañero de escudería, Pierre Gasly, finalizó en el 12º lugar con un tiempo de 1:19.723.

Flavio Briatore bancó a Franco Colapinto tras el accidente en Hungría: su mensaje de apoyo

El accidente de Franco Colapinto durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Hungría no solo obligó a Alpine a trabajar contrarreloj para reparar el monoplaza, sino que también puso el foco sobre la reacción del equipo tras un viernes que terminó antes de lo previsto para el piloto argentino. En ese contexto, Flavio Briatore decidió enviar una clara señal de respaldo al pilarense tanto en el paddock como a través de las redes sociales.

Después de haber cedido su auto al estonio Paul Aron en la primera sesión, como parte del programa obligatorio de prácticas para pilotos novatos, Colapinto apenas pudo completar algunos giros en la FP2 antes de perder el control del Alpine en la última curva del Hungaroring e impactar con la parte trasera contra las defensas.

La transmisión oficial captó el momento en el que el argentino regresó caminando al box y mantuvo una breve charla con Briatore. Lejos de cualquier gesto de enojo, el asesor ejecutivo de la escudería francesa le dio una palmada en el pecho mientras ambos analizaban lo ocurrido, una imagen que más tarde fue compartida por el propio equipo.