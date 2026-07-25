El Gobierno firmó el decreto y hay un feriado antes del cierre de julio: cómo es el fin de semana largo
Mientras la ilusión de tener un feriado nacional para recibir a la Selección tras el Mundial quedó tristemente trunca, la sorpresa llegó por el lado municipal.
En los últimos días, el pulso del país latía con la expectativa de una celebración multitudinaria. En el aire flotaba la ilusión de un feriado nacional extraordinario, decretado por el Gobierno para recibir en las calles a la Selección Argentina de fútbol tras su paso por la gran final de la Copa del Mundo 2026.
Sin embargo, aquel anhelado recibimiento popular quedó trunco, los festejos masivos se diluyeron en la agenda y la rutina laboral se impuso sin escalas en todo el territorio argentino.
Pero cuando parecía que el calendario de julio se despedía sin sorpresas ni descansos adicionales, un decreto inesperado alteró la calma de una región específica del mapa bonaerense.
Lejos de tratarse de una medida de alcance nacional, la noticia sorprendió a más de uno: habrá un nuevo feriado este viernes 31 de julio, regalando un fin de semana extralargo de tres días consecutivos de descanso para un sector bien delimitado de la provincia de Buenos Aires.
¿Dónde es el feriado y qué se celebra?
El misterio detrás de este asueto nos lleva directamente a dos puntos del territorio bonaerense que se preparan para vivir una jornada de celebraciones y cese de actividades.
Por un lado, el distrito de Junín se viste de fiesta para conmemorar la tradicional festividad de San Ignacio de Loyola, su santo patrono, una fecha históricamente arraigada en la comunidad local con festejos litúrgicos y culturales.
Por el otro, la jornada coincide con el aniversario fundacional de la localidad de Los Indios, perteneciente al partido de Rojas, que este viernes 31 de julio celebrará sus 115 años desde su inauguración oficial en 1911.
Quiénes podrán disfrutar del fin de semana largo
Gracias a estas conmemoraciones locales, los habitantes de estas comunidades podrán cortar la semana con un fin de semana de tres días consecutivos.
El régimen del beneficio establece cese de tareas obligatorio para la administración pública, mientras que funcionará como una jornada no laborable opcional para el sector privado, dependiendo de la habilitación de los empleadores. Asimismo, la medida alcanza de forma directa a los trabajadores de las sucursales bancarias de la región, que permanecerán cerradas durante toda la jornada.
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