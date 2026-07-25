El Gobierno firmó el decreto y hay un feriado antes del cierre de julio: cómo es el fin de semana largo

Por un lado, el distrito de Junín se viste de fiesta para conmemorar la tradicional festividad de San Ignacio de Loyola, su santo patrono, una fecha históricamente arraigada en la comunidad local con festejos litúrgicos y culturales.

Por el otro, la jornada coincide con el aniversario fundacional de la localidad de Los Indios, perteneciente al partido de Rojas, que este viernes 31 de julio celebrará sus 115 años desde su inauguración oficial en 1911.

Quiénes podrán disfrutar del fin de semana largo

Gracias a estas conmemoraciones locales, los habitantes de estas comunidades podrán cortar la semana con un fin de semana de tres días consecutivos.

El régimen del beneficio establece cese de tareas obligatorio para la administración pública, mientras que funcionará como una jornada no laborable opcional para el sector privado, dependiendo de la habilitación de los empleadores. Asimismo, la medida alcanza de forma directa a los trabajadores de las sucursales bancarias de la región, que permanecerán cerradas durante toda la jornada.