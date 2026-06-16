🔴EN VIVO | Irak vs. Noruega con Erling Haaland por el Mundial 2026: goles minuto a minuto

Horario y televisación: El encuentro que cierra la primera fecha de su zona comenzará a las 19:00 horas y se podrá disfrutar en vivo por la pantalla de TyC Sports y DGO.

El escenario y las autoridades: El partido se juega en el Boston Stadium, con el arbitraje principal de Pierre Ghislain Atcho (Gabón) y Amin Mohamed (Egipto) encargado del VAR.

El objetivo vikingo: Noruega buscará sumar sus primeros tres puntos bajo el liderazgo de figuras estelares como Erling Haaland, Martin Ødegaard y Alexander Sørloth.

El panorama asiático: La selección de Irak, conocida como los Leones de Mesopotamia, se prepara con la ilusión de dar la gran sorpresa frente a los europeos en su debut.