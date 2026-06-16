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🔴EN VIVO | Irak vs. Noruega con Erling Haaland por el Mundial 2026: goles minuto a minuto
Irak y Noruega debutan hoy en el Grupo I del Mundial 2026. Seguí el minuto a minuto del encuentro en el Boston Stadium con la presencia de Erling Haaland.
La gran fiesta deportiva continúa su desarrollo. Las selecciones nacionales de Irak y Noruega hacen su presentación oficial hoy por la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026. El esperado partido se disputa en el Boston Stadium, donde ambos equipos buscarán comenzar su participación sumando una victoria fundamental.
Irak y Noruega: todo lo que tenés que saber del duelo
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Horario y televisación: El encuentro que cierra la primera fecha de su zona comenzará a las 19:00 horas y se podrá disfrutar en vivo por la pantalla de TyC Sports y DGO.
El escenario y las autoridades: El partido se juega en el Boston Stadium, con el arbitraje principal de Pierre Ghislain Atcho (Gabón) y Amin Mohamed (Egipto) encargado del VAR.
El objetivo vikingo: Noruega buscará sumar sus primeros tres puntos bajo el liderazgo de figuras estelares como Erling Haaland, Martin Ødegaard y Alexander Sørloth.
El panorama asiático: La selección de Irak, conocida como los Leones de Mesopotamia, se prepara con la ilusión de dar la gran sorpresa frente a los europeos en su debut.
Alineaciones confirmadas: El once iraquí saldrá con Jalal Hassan; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Ibrahim Bayesh, Amir Al-Ammari, Zaid Ismail, Ali Jasim; Aymen Hussein y Ali Al-Hamadi. Por su parte, los noruegos formarán con Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Martin Ødegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes; Alexander Sørloth, Erling Haaland y Antonio Nusa.
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