MinutoUno

EN VIVOLos Angeles

EN VIVO | Mundial 2026: así fue la impactante ceremonia en Estados Unidos

EN VIVO | Mundial 2026: así fue la impactante ceremonia en Estados Unidos

EN VIVO | Mundial 2026: así fue la impactante ceremonia en Estados Unidos
MinutoUno
Deportes
Mundial 2026
Estados Unidos

Estados Unidos tuvo su debut en el Mundial 2026 con una ceremonia inaugural repleta de figuras de Hollywood, en la antesala del gran partido ante Paraguay.

Compartí en redes:

EN VIVO

La Copa del Mundo desembarcó este viernes en territorio estadounidense con un espectacular show musical. El Mundial 2026 tuvo su tercera gran ceremonia de apertura con un marcado estilo de Hollywood en Los Ángeles, calentando la previa del esperado debut oficial entre el seleccionado local y el combinado paraguayo.

Una fiesta al estilo Hollywood en el Mundial 2026 antes del debut

  • El show inicial: La ceremonia se desarrolló en el SoFi Stadium, rebautizado temporalmente como Estadio de Los Ángeles, y contó con destacadas actuaciones de artistas internacionales como Future, Tyla, Anitta y la estrella del K-pop Lisa.

  • Estrellas en las gradas: El evento acaparó la atención de reconocidas celebridades mundiales que observaron el show, entre las que se encontraron Tom Cruise, David Beckham, Halle Berry, Rob Lowe, Owen Wilson y Paris Hilton.

  • El saludo presidencial: El presidente estadounidense Donald Trump no asistió al gran evento inaugural, pero se comunicó telefónicamente con el equipo nacional para desearles "mucha suerte" de cara al desarrollo del torneo.

  • Clima mundialista: Los hinchas locales le pusieron color a la jornada disfrazados del Tío Sam o la Estatua de la Libertad, mientras que los fanáticos de Paraguay se hicieron sentir en las tribunas con decenas de banderas de su país.

  • Alineaciones confirmadas: El defensor Chris Richards superó las dudas físicas y fue incluido como titular en el conjunto norteamericano, al igual que el peligroso atacante paraguayo Julio Enciso en la Albirroja.

Minuto a minuto de la apertura del Mundial 2026 en Estados Unidos

Live Blog Post

Future abrió el show

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2065600028484202950&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Katy Perry cerró la tercera y última fiesta inaugural

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2065599534382645701&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Así entraban todas las banderas del Mundial 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2065599112620167450&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

La llegada de Paraguay a todo ritmo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2065597989855350879&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Tyla representó a Sudáfrica

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2065596103647445025&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

El show de la tailandesa Lisa

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2065595621910663337&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Rema llevó el ritmo de África

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2065594982723948852&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Anitta fue parte del show

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2065591846294720595&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

La Copa del Mundo llegó a Estados Unidos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2065586678371090552&partner=&hide_thread=false

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2065600028484202950&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Arribó la Albirroja

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2065583014671692248&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

La llegada de Estados Unidos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2065582673708355924&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Uno por uno, quiénes cantan en la Apertura del Mundial 2026 en Estados Unidos

  • Katy Perry

  • Anitta

  • LISA (una de las máximas exponentes del K-pop en presentarse en una inauguración mundialista)

  • Future

  • Rema

  • Tyla

Desde la organización informaron que la FIFA no descarta sumar nuevas figuras internacionales de sorpresa antes de que comience el evento.

Live Blog Post

Cómo ver en vivo la Apertura del Mundial 2026 en Estados Unidos

La televisación estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

TyC Sports:

  • Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
  • DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
  • Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)

DSports:

  • DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
  • DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
  • Flow: Canales 109 y 110.

Telefe:

  • Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
  • Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
  • DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
  • TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).

Live Blog Post

A qué hora es la Apertura del Mundial 2026 en Estados Unidos

El show de Apertura del Mundial 2026 en Los Angeles Stadium tiene lugar desde las 20.30 horas de la Argentina, en la previa al partido entre Estados Unidos y Paraguay.

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar