Matías Manna fue contundente sobre la final del Mundial 2026: "España fue muy superior"

Además, se refirió a las especulaciones que surgieron tras el partido y fue categórico: “Son cosas que pasan cuando uno pierde, o una sospecha que puede llegar a haber. Sobre todo en las redes de hoy, está todo filmado en todo momento. Entonces, si alguien dice algo, ya empiezan a buscarle la vuelta. Pasó lo que pasó en el campo de juego, felicitar al que le fue mejor en ese partido y seguir adelante”.