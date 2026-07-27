Matías Manna fue contundente sobre la final del Mundial 2026: "España fue muy superior"
El analista de videos del cuerpo técnico de Lionel Scaloni descartó las teorías conspirativas sobre la derrota de la Selección argentina y reconoció la superioridad española en Nueva Jersey.
Matías Manna, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni en la Selección argentina, se refirió a la final del Mundial 2026 y dejó una reflexión que no pasó desapercibida. El analista de videos de la Albiceleste aseguró que España fue un justo campeón y descartó cualquier tipo de teoría alrededor de la derrota por 1-0 en el MetLife Stadium.
En diálogo con Urbana Play, Manna reconoció que volvió a ver el encuentro en varias oportunidades para analizarlo en profundidad: “Vi la final dos o tres veces más. En el 2022 me pasó lo mismo. No vi la prórroga de esa final y de esta tampoco, pasaron muchas cosas ahí. Es muy emocional la prórroga, no hay tantas cosas tácticas ahí, que es lo que intento buscar. España fue muy superior”.
Además, se refirió a las especulaciones que surgieron tras el partido y fue categórico: “Son cosas que pasan cuando uno pierde, o una sospecha que puede llegar a haber. Sobre todo en las redes de hoy, está todo filmado en todo momento. Entonces, si alguien dice algo, ya empiezan a buscarle la vuelta. Pasó lo que pasó en el campo de juego, felicitar al que le fue mejor en ese partido y seguir adelante”.
El integrante del staff encabezado por Scaloni también valoró el trabajo realizado durante el ciclo más exitoso de la historia reciente de la Selección: “Estoy agradecido por todo lo que fue y cómo salió. La forma de agradecer es intentar trabajar al máximo, y creo que todos los integrantes del cuerpo técnico lo hicimos de esa manera. Los jugadores han formado un grupo maravilloso”.
Por último, destacó el legado futbolístico que dejó este proceso y elogió nuevamente al seleccionado español: “Fueron superiores durante el partido, pero Argentina puede hacerlo. Hay un estilo de Argentina, una manera de jugar de juntarse a través de los pases, que ojalá dentro de 15 años sigan jugando de la misma manera. Los chicos en las divisiones inferiores están jugando así”.
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