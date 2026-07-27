Real Madrid rompió el mercado: pagará 120 millones de dólares por una de las figuras del Mundial 2026

En Alemania disputó 36 encuentros, convirtió 13 goles y repartió 10 asistencias, números que terminaron de consolidarlo como una de las mayores promesas del fútbol mundial. Su consagración definitiva llegó en el Mundial 2026, donde fue una de las figuras del certamen y despertó el interés de varios gigantes europeos.

Más allá de su talento, la vida de Diomande está marcada por una profunda tragedia familiar. Durante la Copa del Mundo se viralizó una emotiva carta dedicada a su hermana Roxane, fallecida a los 15 años tras ser envenenada en una fiesta en Costa de Marfil.

"Demostraré que tenías razón o moriré en el intento", escribió el futbolista, recordando que ella siempre le decía que jugaría un Mundial y que seguiría los pasos de su gran ídolo, Cristiano Ronaldo. Ahora, el destino lo llevará al Santiago Bernabéu, donde intentará convertirse en la próxima gran estrella del Real Madrid y justificar una inversión histórica.