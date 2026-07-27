Real Madrid rompió el mercado: pagará 120 millones de dólares por una de las figuras del Mundial 2026
El conjunto español acordó la llegada del extremo marfileño de 19 años. Su incorporación también repercute en el futuro de Franco Mastantuono, quien será cedido para sumar minutos.
Real Madrid volvió a protagonizar uno de los grandes golpes del mercado de pases. El club presidido por Florentino Pérez acordó la incorporación de Yan Diomande a cambio de 120 millones de dólares, en una operación que convierte al marfileño en uno de los fichajes más caros de la historia reciente de la institución. El extremo de 19 años fue una de las grandes revelaciones del Mundial 2026 y llega con la misión de potenciar un ataque que ya cuenta con varias figuras de primer nivel.
La contratación de Diomande se suma a las de Denzel Dumfries, Marc Cucurella, Ibrahima Konaté y Bernardo Silva, en un mercado que evidencia la intención del Merengue de volver a dominar Europa después de dos temporadas consecutivas sin títulos. Además, el traspaso marca el regreso del Real Madrid a las operaciones superiores a los 100 millones. La última había sido en 2023, cuando desembolsó 127 millones por Jude Bellingham. Inicialmente, el principal objetivo del conjunto blanco era Michael Olise, pero la negativa del Bayern Múnich obligó a la dirigencia a acelerar por la joya africana.
La llegada de Diomande también tiene consecuencias directas sobre el futuro de Franco Mastantuono. El argentino, que recientemente desembarcó en la Casa Blanca, perderá terreno en la consideración para el puesto de extremo derecho y todo indica que será cedido a préstamo por una temporada. La intención del club es que el ex River tenga continuidad en otro equipo europeo antes de regresar para pelear por un lugar en el primer equipo.
Por otra parte, Diomande también aparece como una alternativa pensando en el futuro de Vinícius Júnior, quien todavía no renovó su contrato y mantiene abierto un interrogante sobre su continuidad más allá de 2027.
Quién es Yan Diomande, la nueva cara del Real Madrid
Nacido en Costa de Marfil, Diomande debutó profesionalmente en el Leganés en marzo de 2025, justamente frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Apenas diez partidos le alcanzaron para despertar el interés del RB Leipzig, que apostó por él y terminó potenciando su explosión.
En Alemania disputó 36 encuentros, convirtió 13 goles y repartió 10 asistencias, números que terminaron de consolidarlo como una de las mayores promesas del fútbol mundial. Su consagración definitiva llegó en el Mundial 2026, donde fue una de las figuras del certamen y despertó el interés de varios gigantes europeos.
Más allá de su talento, la vida de Diomande está marcada por una profunda tragedia familiar. Durante la Copa del Mundo se viralizó una emotiva carta dedicada a su hermana Roxane, fallecida a los 15 años tras ser envenenada en una fiesta en Costa de Marfil.
"Demostraré que tenías razón o moriré en el intento", escribió el futbolista, recordando que ella siempre le decía que jugaría un Mundial y que seguiría los pasos de su gran ídolo, Cristiano Ronaldo. Ahora, el destino lo llevará al Santiago Bernabéu, donde intentará convertirse en la próxima gran estrella del Real Madrid y justificar una inversión histórica.
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