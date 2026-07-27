"Me pueden chupar...": la reacción de Lali Espósito ante la campaña antiargentina en el Mundial 2026
La reconocida artista salió en defensa Rosalía, envuelta en cuestionamientos por un video en redes, y reflexionó sobre las prioridades de enojo a nivel local.
En medio de las repercusiones que dejó el clima internacional durante el Mundial 2026, Lali Espósito se metió de lleno en la polémica y dejó definiciones contundentes sobre el sentimiento nacional, las reacciones frente a las críticas extranjeras y el revuelo digital que salpicó a figuras de la música internacional.
En su regres al país tras sus vacaciones, y consultada sobre la campaña antiargentina que cobró fuerza durante el certamen deportivo, la cantante optó por restarle dramatismo a nivel personal, aunque reconoció la necesidad de una postura firme como país.
“Me pueden chupar un huevo todos los anti-argentina... no me lo voy a tomar muy enserio en lo personal. Después cómo Nación me parece bien que no nos cope y defendernos”, sentenció la cantante, y agregó: “Sobreexplicar tampoco está tan bueno. Cuando uno está tranquilo quién es para qué explicar a cada quien”.
La defensa de Lali Espósito a Rosalía y el palito para adentro
Como era de esperar, el diálogo derivó inevitablemente en el escándalo protagonizado por Rosalía, quien había compartido un video en el que la exfigura pública Mia Khalifa se burlaba de los argentinos, generando una ola de indignación en las redes sociales locales.
Lejos de sumarse al repudio masivo, Lali defendió a su colega y apeló a la empatía ante un posible desliz digital. “Ella no subió ningún video. Ella le puso repost a algo que tenía su canción. ¿Cómo sabemos nosotros que fue sin querer? Yo también a veces estoy mirando videos y doy like sin mirar en detalle”, argumentó, sumando elogios para la española.
“Yo la conozco, me parece una persona respetuosa, amorosa. Puedo dar fe de que es respetuosa de nuestro país”, sentenció Espósito.
Asimismo, la intérprete dudó de que exista una verdadera cancelación contra la artista catalana —quien se presentará en Buenos Aires en los próximos días— y aclaró que quienes decidieron devolver sus entradas están en su derecho de hacerlo.
Para cerrar, Lali dejó una profunda reflexión sobre las prioridades del enojo social en la Argentina. "Estamos mucho más enojados con Rosalía que con gente que es argentina y es mucho más irrespetuosa con los argentinos que con una persona extranjera que dice haber cometido un error apretando un botón. Yo prefiero creerle", concluyó.
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