"Me pueden chupar...": la reacción de Lali Espósito ante la campaña antiargentina en el Mundial 2026

“Yo la conozco, me parece una persona respetuosa, amorosa. Puedo dar fe de que es respetuosa de nuestro país”, sentenció Espósito.

Asimismo, la intérprete dudó de que exista una verdadera cancelación contra la artista catalana —quien se presentará en Buenos Aires en los próximos días— y aclaró que quienes decidieron devolver sus entradas están en su derecho de hacerlo.

Para cerrar, Lali dejó una profunda reflexión sobre las prioridades del enojo social en la Argentina. "Estamos mucho más enojados con Rosalía que con gente que es argentina y es mucho más irrespetuosa con los argentinos que con una persona extranjera que dice haber cometido un error apretando un botón. Yo prefiero creerle", concluyó.