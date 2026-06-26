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EN VIVO Mundial 2026: Cabo Verde eliminó a Arabia Saudita y jugará con Argentina

EN VIVO Mundial 2026: Cabo Verde eliminó a Arabia Saudita y jugará con Argentina

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La selección africana igualó sin goles ante Arabia Saudita en el Mundial 2026. Con esta hazaña, avanzó y será el rival de Argentina en dieciseisavos.

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La sorprendente selección de Cabo Verde logró un histórico empate 0-0 frente a Arabia Saudita en el cierre del Grupo H del Mundial 2026. Con este enorme resultado, el humilde equipo africano aseguró el segundo puesto de su zona y se metió en la próxima instancia, donde enfrentará a Argentina.

El histórico pase de Cabo Verde y el choque con Argentina

  • Hito inédito: El pequeño archipiélago avanzó con tres empates consecutivos y se convirtió en el país más pequeño en clasificar a una ronda de eliminación directa en la historia de los mundiales.

  • La gran figura: El experimentado arquero Vozinha, de 40 años, sostuvo el cero en su arco con atajadas providenciales a los 45, 66 y 92 minutos del encuentro.

  • Rival confirmado: Los "Tiburones Azules" se enfrentarán a la selección Argentina el próximo 3 de julio en la ciudad de Miami, en busca de un boleto a los octavos de final.

  • Despedida árabe: A pesar de sus intentos en el tramo final, Arabia Saudita no logró romper la igualdad y quedó eliminada del certamen junto con el seleccionado de Uruguay.

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Seguí el MINUTO A MINUTO de Cabo Verde vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026

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¡Cabo Verde clasificado!

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Así llegan Cabo Verde y Arabia Saudita a este duelo

El conjunto africano, una de las revelaciones del torneo, llega con buenas sensaciones tras dos primeras presentaciones: igualó 0 a 0 frente a España en el debut y luego rescató un valioso empate 2 a 2 ante Uruguay, resultados que lo mantienen con 2 puntos y depende de una victoria para seguir con posibilidades de clasificación.

Cabo Verde disputa la primera Copa del Mundo de su historia, luego de conseguir una histórica clasificación al terminar como líder de su grupo en las Eliminatorias Africanas, por delante de Camerún.

Arabia Saudita, por su parte, comenzó el certamen con un empate 1 a 1 frente a Uruguay, pero sufrió una dura caída por 4 a 0 ante España en la segunda jornada.

Con apenas un punto, el seleccionado asiático está obligado a ganar y esperar una combinación favorable de resultados para aspirar a meterse en los dieciseisavos de final, ya sea como segundo del grupo o entre los mejores terceros.

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Formaciones de Cabo Verde vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026

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Horario y televisación

  • Hora: 21:00
  • TV: DSports
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: Houston

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