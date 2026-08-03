Locura por Vozinha: el arquero de Cabo Verde llegó a Chile y fue recibido por una multitud
El nuevo refuerzo de Colo Colo aterrizó en Santiago después de varios cambios en su itinerario y de días cargados de rumores. Los fanáticos lo esperaron en el aeropuerto.
La llegada de Vozinha a Chile terminó con la incertidumbre que había rodeado al arquero durante los últimos días y comenzó oficialmente una nueva etapa en su carrera. El experimentado guardameta caboverdiano aterrizó en Santiago para incorporarse a Colo-Colo y fue recibido por una multitud de hinchas que se acercó hasta el aeropuerto para darle la bienvenida.
El entusiasmo de los simpatizantes quedó reflejado en las imágenes registradas durante su arribo. Decenas de personas se concentraron en el lugar, muchas de ellas con camisetas del club y teléfonos celulares preparados para registrar el momento. Cuando el arquero apareció, los fanáticos comenzaron a corear su nombre y buscaron obtener fotografías, autógrafos y algún recuerdo de su llegada.
Vozinha completó su viaje desde Madrid y finalmente puso pie en territorio chileno luego de varios días en los que su llegada había sufrido modificaciones. La incertidumbre se había instalado debido a los sucesivos cambios en la fecha prevista para su desembarco y a distintas versiones que incluso hablaban de posibles intereses de otros clubes.
La demora de Vozinha que generó ansiedad en Colo Colo
Según informó Globo Esporte, el arribo inicialmente estaba programado para el martes, aunque posteriormente fue trasladado al miércoles y finalmente al jueves. La Tercera, por su parte, indicó que Jaime Pizarro, director ejecutivo de Colo Colo, explicó que el retraso estuvo relacionado con “situaciones personales” del futbolista y con diferentes trámites administrativos que debían resolverse entre Cabo Verde y Lisboa.
La demora generó ansiedad entre los hinchas, que siguieron las novedades a través de las redes sociales y de los medios deportivos. Durante esos días también surgieron versiones que vinculaban al arquero con el Renaissance de Berkane, de Marruecos. Esa posibilidad perdió fuerza a medida que avanzó el viaje del futbolista hacia Chile.
La confirmación definitiva llegó cuando Colo Colo difundió imágenes de Vozinha en el aeropuerto. El arquero apareció acompañado por Daniel Morón, gerente deportivo del club y exfutbolista, en una señal que llevó tranquilidad a los simpatizantes que esperaban conocer oficialmente cuándo se produciría su incorporación.
Vozinha, el arquero figura de Cabo Verde de la revelación del Mundial 2026
A sus 40 años, Vozinha llega al fútbol sudamericano después de haber tenido una actuación destacada con Cabo Verde durante la Copa del Mundo. El arquero disputó el torneo como futbolista libre, luego de finalizar su contrato con Chaves, equipo que compite en la segunda división portuguesa.
Su participación en el Mundial fue determinante para que su nombre ganara reconocimiento internacional. El caboverdiano terminó incluido en el Once Ideal del campeonato y consiguió convertirse en uno de los arqueros más destacados del certamen. Sus números ayudaron a explicar esa consideración: registró 18 atajadas y mantuvo su arco en cero en dos encuentros, incluido el debut frente a España.
Además, recibió el 38,6% de los votos en la elección del mejor arquero del Mundial, una cifra que reflejó el impacto que tuvo su actuación entre la prensa y los votantes. Su rendimiento también contribuyó a despertar el interés de diferentes clubes, especialmente porque había llegado a la competencia sin contrato y tenía libertad para negociar su futuro.
La actuación internacional terminó funcionando como una plataforma para que pudiera dar un nuevo paso en su trayectoria. Después de desarrollar buena parte de su carrera entre África y Europa, ahora tendrá su primera experiencia en el fútbol sudamericano y defenderá uno de los arcos más importantes de Chile.
El nuevo arquero se sumará al plantel conducido por Fernando Ortiz, que espera aprovechar su experiencia y el buen momento futbolístico que mostró durante el mes pasado. Su llegada también representa una apuesta importante para el Cacique, que decidió incorporar a un jugador que viene de ser reconocido entre los mejores del último gran torneo internacional.
Ahora, después de las dudas y las reprogramaciones, esa espera llegó a su fin. Vozinha ya está en el país vecino y fue recibido como una verdadera figura por los hinchas. La multitud que se acercó al aeropuerto mostró que su actuación en el Mundial no pasó inadvertida y que el arquero llega al fútbol chileno acompañado de una enorme expectativa. El próximo capítulo será dentro de la cancha.
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