Locura por Vozinha: el arquero de Cabo Verde llegó a Chile y fue recibido por una multitud

La confirmación definitiva llegó cuando Colo Colo difundió imágenes de Vozinha en el aeropuerto. El arquero apareció acompañado por Daniel Morón, gerente deportivo del club y exfutbolista, en una señal que llevó tranquilidad a los simpatizantes que esperaban conocer oficialmente cuándo se produciría su incorporación.

Vozinha, el arquero figura de Cabo Verde de la revelación del Mundial 2026

A sus 40 años, Vozinha llega al fútbol sudamericano después de haber tenido una actuación destacada con Cabo Verde durante la Copa del Mundo. El arquero disputó el torneo como futbolista libre, luego de finalizar su contrato con Chaves, equipo que compite en la segunda división portuguesa.

Su participación en el Mundial fue determinante para que su nombre ganara reconocimiento internacional. El caboverdiano terminó incluido en el Once Ideal del campeonato y consiguió convertirse en uno de los arqueros más destacados del certamen. Sus números ayudaron a explicar esa consideración: registró 18 atajadas y mantuvo su arco en cero en dos encuentros, incluido el debut frente a España.

Además, recibió el 38,6% de los votos en la elección del mejor arquero del Mundial, una cifra que reflejó el impacto que tuvo su actuación entre la prensa y los votantes. Su rendimiento también contribuyó a despertar el interés de diferentes clubes, especialmente porque había llegado a la competencia sin contrato y tenía libertad para negociar su futuro.

La actuación internacional terminó funcionando como una plataforma para que pudiera dar un nuevo paso en su trayectoria. Después de desarrollar buena parte de su carrera entre África y Europa, ahora tendrá su primera experiencia en el fútbol sudamericano y defenderá uno de los arcos más importantes de Chile.

El nuevo arquero se sumará al plantel conducido por Fernando Ortiz, que espera aprovechar su experiencia y el buen momento futbolístico que mostró durante el mes pasado. Su llegada también representa una apuesta importante para el Cacique, que decidió incorporar a un jugador que viene de ser reconocido entre los mejores del último gran torneo internacional.

Ahora, después de las dudas y las reprogramaciones, esa espera llegó a su fin. Vozinha ya está en el país vecino y fue recibido como una verdadera figura por los hinchas. La multitud que se acercó al aeropuerto mostró que su actuación en el Mundial no pasó inadvertida y que el arquero llega al fútbol chileno acompañado de una enorme expectativa. El próximo capítulo será dentro de la cancha.