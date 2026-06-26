Contra quién juega la Selección Argentina en deciseisavos de final del Mundial 2026

Intensidad constante: El entrenador Bubista , de 55 años, pregona una altísima intensidad física en todas las líneas.

Sólida estructura: Cuentan con una defensa muy segura y una excelente articulación para pasar rápidamente de la contención al ataque.

Versatilidad: Dependiendo del desarrollo del partido, pueden utilizar un clásico esquema 4-2-3-1 o arriesgar con un 4-1-4-1 mucho más audaz para abastecer a su delantero centro.

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¿Quiénes son las principales figuras del plantel africano?

El seleccionado se armó progresivamente sumando a talentos de la diáspora con raíces caboverdianas. Entre sus baluartes más importantes destacan:

Dailon Livramento: El delantero de 24 años que milita en el Casa Pia de Portugal es el gran héroe nacional. Anotó los goles decisivos frente a Camerún y Eswatini que aseguraron la clasificación.

Sidny Lopes Cabral: Con apenas 22 años, el actual jugador del Benfica es la joven promesa del plantel. Juega como lateral derecho, puede desempeñarse como extremo y ya está en la órbita de los grandes clubes europeos.

Roberto Lopes: El experimentado defensor representa una de las historias más curiosas del torneo, ya que fue contactado originalmente a través de la red social LinkedIn para sumarse al seleccionado.

¿Cómo es la historia de los Tiburones Azules en las Copas del Mundo?

La participación del seleccionado insular está llena de curiosidades y hechos inéditos para su rica historia deportiva:

El ansiado debut: Esta es la primera vez que Cabo Verde disputa una Copa del Mundo, aprovechando el nuevo formato de 48 participantes.

El objetivo principal: Más allá de la ilusión, la meta realista de la federación es adquirir experiencia vital y roce frente a las potencias de cara al futuro.

El duro camino: Lograron el pasaje sufriendo hasta la última fecha de las Eliminatorias, donde superaron a Camerún hilvanando una impresionante racha de seis victorias y un empate.

El dato de color: Iban a ser el país más pequeño (4.033 kilómetros cuadrados) y el segundo menos poblado en jugar este Mundial, pero fueron desplazados de ambas estadísticas cuando Curazao logró su clasificación.

¿Qué resultados obtuvo Cabo Verde en su camino mundialista?

Antes de arribar al torneo norteamericano, los Tiburones Azules demostraron un nivel competitivo frente a equipos de distintas confederaciones: