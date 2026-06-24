EN VIVO ⚽ Mundial 2026: México enfrenta a Chequia en el Azteca

Horario y TV: El partido arranca a las 22:00 (hora de Argentina) en el Estadio Azteca y se puede seguir en directo por la pantalla de DSports.

El momento azteca: Los dirigidos por Javier Aguirre vienen de ganarle 1-0 a Corea del Sur, lo que los dejó muy bien posicionados en lo más alto de la tabla.

La urgencia checa: El equipo conducido por Miroslav Koubek necesita obligatoriamente un triunfo para seguir con vida, tras empatar con Sudáfrica y caer en el debut.

Formaciones de Chequia: El elenco europeo sale con Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejcí; Coufal, Sojka, Soucek, Zeleny; Provod, Sulc; Schick.