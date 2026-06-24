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EN VIVO ⚽ Mundial 2026: México enfrenta a Chequia en el Azteca

México cierra el Grupo A del Mundial 2026 ante Chequia. 

México cierra el Grupo A del Mundial 2026 ante Chequia. 
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República Checa

Con el primer lugar del Grupo A asegurado, el combinado mexicano busca cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto. Descubrí todos los detalles en la nota.

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República Checa y México cierran el Grupo A del Mundial 2026, este miércoles, desde las 22:00 (hora de Argentina), en el Estadio Azteca de Ciudad de México. El encuentro será televisado por DSports.

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Las claves de México y Chequia en el Mundial 2026

  • Horario y TV: El partido arranca a las 22:00 (hora de Argentina) en el Estadio Azteca y se puede seguir en directo por la pantalla de DSports.

  • El momento azteca: Los dirigidos por Javier Aguirre vienen de ganarle 1-0 a Corea del Sur, lo que los dejó muy bien posicionados en lo más alto de la tabla.

  • La urgencia checa: El equipo conducido por Miroslav Koubek necesita obligatoriamente un triunfo para seguir con vida, tras empatar con Sudáfrica y caer en el debut.

  • Formaciones de Chequia: El elenco europeo sale con Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejcí; Coufal, Sojka, Soucek, Zeleny; Provod, Sulc; Schick.

  • Alineación de México: Los locales forman con Rangel; Reyes, Montes, Johan Vásquez, Gallardo; Lira, Brian Gutiérrez, Fidalgo; Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones.

Goles minuto a minuto de México y Chequia

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La primera de riesgo fue para el visitante

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