Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Egipto vs. Irán por internet
El seleccionado africano, encolumnado detrás de Salah, busca una victoria que lo consolide en el primer puesto del Grupo G. Descubrí todos los detalles en la nota.
Egipto e Irán juegan este sábado, a las 00 (hora de Argentina), en Seattle, por la tercera y última fecha del Grupo G del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por DSports y TyC Sports, sin necesidad de acceder a plataformas como Magis TV o Pelota Libre ni contar con el pack fútbol.
El seleccionado africano llega en uno de sus mejores momentos tras conseguir su primera victoria en el torneo: venció 3 a 1 a Nueva Zelanda luego de haber debutado con un empate ante Bélgica, resultado que lo deja bien posicionado con 4 puntos y con la chance de cerrar la primera fase en lo más alto de su zona.
Irán, por su parte, atraviesa un presente más irregular: debutó con un empate ante Nueva Zelanda y luego igualó frente al combinado europeo, por lo que suma 2 unidades y está obligado a ganar para mantener aspiraciones de clasificación directa o como uno de los mejores terceros.
Cómo ver en vivo Egipto vs. Irán, sin Magis TV ni Pelota libre.
La televisación estará a cargo de TyC Sports y DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
TyC Sports:
- Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
- DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
- Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Formaciones de Egipto vs. Irán por el Mundial 2026
Egipto: El Shennawy; Hany, Rabia, Abdelmonem, Fatouh; Attia, Ibrahim, Ashour; Salah, Marmoush, Trezeguet. DT: Hossam Hassan.
Irán: Beiranvand; Razaeian, Kanaani, Khalilzadeh, Mohammadi; Ezatolahi, Ghoddos, Noorafkan; Jahanbakhsh, Taremi, Ghayedi. DT: Amir Ghalenoei.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Dejá tu comentario