A qué hora cae nieve hoy en Buenos Aires: el mapa de las inminentes nevadas y el frío extremo
El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que las condiciones extremas darán paso a la caída de nieve en territorio bonaerense en las próximas horas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó sus alertas por frío extremo y sumó un dato que activó de inmediato la expectativa de los amantes del invierno: las probabilidades de caída de nieve son inminentes para este jueves por la mañana en suelo bonaerense.
La intensa masa de aire polar que congeló a gran parte del país durante los últimos días está lista para dejar una marca histórica en la provincia de Buenos Aires.
Aunque muchos se ilusionaron en la capital y el conurbano, las condiciones de humedad y altitud necesarias para que las precipitaciones caigan en forma de copos se concentrarán de manera exclusiva en el sector sudoeste de la provincia.
De esta manera, las zonas bajo alerta y con pronóstico de nieve directa para las próximas horas comprenden a las localidades de la comarca serrana:
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Villa Ventana
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Sierra de la Ventana
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Tornquist
Nieve en Buenos Aires: qué dice el pronóstico
Según el reporte oficial del SMN, el jueves iniciará con un cielo mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, ventana de tiempo clave donde se ubica el alerta por lluvias y nevadas. Hacia la tarde y la noche las nubes comenzarán a disiparse parcialmente, acompañadas por un termómetro riguroso que se moverá entre los 0°C de mínima y los 11°C de máxima.
Para quienes planean una escapada de fin de semana, el organismo meteorológico aclaró que el fenómeno blanco estará acotado estrictamente a la franja matutina del jueves.
A partir del viernes, el panorama meteorológico cambiará sutilmente: el cielo alternará entre mayor y parcialmente nublado, y aunque ya no habrá chances de nuevas nevadas, el frío se volverá todavía más crudo por el congelamiento de la superficie. Se espera una madrugada helada con una mínima de -1°C y una tarde que apenas trepará hasta los 12°C, consolidando un cierre de semana a puro abrigo en toda la región de las sierras.
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