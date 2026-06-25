A qué hora cae nieve hoy en Buenos Aires: el mapa de las inminentes nevadas y el frío extremo

Nieve en Buenos Aires: qué dice el pronóstico

Según el reporte oficial del SMN, el jueves iniciará con un cielo mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, ventana de tiempo clave donde se ubica el alerta por lluvias y nevadas. Hacia la tarde y la noche las nubes comenzarán a disiparse parcialmente, acompañadas por un termómetro riguroso que se moverá entre los 0°C de mínima y los 11°C de máxima.

Para quienes planean una escapada de fin de semana, el organismo meteorológico aclaró que el fenómeno blanco estará acotado estrictamente a la franja matutina del jueves.

A partir del viernes, el panorama meteorológico cambiará sutilmente: el cielo alternará entre mayor y parcialmente nublado, y aunque ya no habrá chances de nuevas nevadas, el frío se volverá todavía más crudo por el congelamiento de la superficie. Se espera una madrugada helada con una mínima de -1°C y una tarde que apenas trepará hasta los 12°C, consolidando un cierre de semana a puro abrigo en toda la región de las sierras.