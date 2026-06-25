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A qué hora cae nieve hoy en Buenos Aires: el mapa de las inminentes nevadas y el frío extremo

Sociedad

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que las condiciones extremas darán paso a la caída de nieve en territorio bonaerense en las próximas horas.

Se espera nieve en Buenos Aires. 

Se espera nieve en Buenos Aires. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó sus alertas por frío extremo y sumó un dato que activó de inmediato la expectativa de los amantes del invierno: las probabilidades de caída de nieve son inminentes para este jueves por la mañana en suelo bonaerense.

La intensa masa de aire polar que congeló a gran parte del país durante los últimos días está lista para dejar una marca histórica en la provincia de Buenos Aires.

Aunque muchos se ilusionaron en la capital y el conurbano, las condiciones de humedad y altitud necesarias para que las precipitaciones caigan en forma de copos se concentrarán de manera exclusiva en el sector sudoeste de la provincia.

De esta manera, las zonas bajo alerta y con pronóstico de nieve directa para las próximas horas comprenden a las localidades de la comarca serrana:

  • Villa Ventana

  • Sierra de la Ventana

  • Tornquist

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Nieve en Buenos Aires para este jueves, seg&uacute;n el Servicio Meteorol&oacute;gico Nacional.

Nieve en Buenos Aires para este jueves, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Nieve en Buenos Aires: qué dice el pronóstico

Según el reporte oficial del SMN, el jueves iniciará con un cielo mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, ventana de tiempo clave donde se ubica el alerta por lluvias y nevadas. Hacia la tarde y la noche las nubes comenzarán a disiparse parcialmente, acompañadas por un termómetro riguroso que se moverá entre los 0°C de mínima y los 11°C de máxima.

Para quienes planean una escapada de fin de semana, el organismo meteorológico aclaró que el fenómeno blanco estará acotado estrictamente a la franja matutina del jueves.

A partir del viernes, el panorama meteorológico cambiará sutilmente: el cielo alternará entre mayor y parcialmente nublado, y aunque ya no habrá chances de nuevas nevadas, el frío se volverá todavía más crudo por el congelamiento de la superficie. Se espera una madrugada helada con una mínima de -1°C y una tarde que apenas trepará hasta los 12°C, consolidando un cierre de semana a puro abrigo en toda la región de las sierras.

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