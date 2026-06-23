Noruega vs. Francia por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Con seis unidades, el equipo liderado por Erling Haaland llega con la ilusión de dar el golpe ante uno de los máximos candidatos al título y quedarse con el primer puesto del grupo.

Noruega volvió a disputar una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia, ya que su última participación había sido en Francia 1998. En aquella edición consiguió su mejor actuación histórica al alcanzar los octavos de final, instancia en la que fue eliminada por Italia.

Formaciones de Noruega vs. Francia por el Mundial 2026

Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Östigärd, Moller Wolfe; Patrick Berg, Ödegaard, Sander Berge; Sorloth, Haaland, Nusa. DT: Stale Solbakken.

Francia: Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé. DT: Didier Deschamps.

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