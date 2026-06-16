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EN VIVO | Noruega goleó a Irak en el Mundial 2026 con un doblete de Haaland

Con dos goles Erling Haaland

Con dos goles Erling Haaland, Noruega le gana 2 a 1 a Irak 
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Mundial 2026
Irak

Con un Erling Haaland intratable, Noruega venció 4-1 a Irak y tuvo un debut soñado en la Copa del Mundo. Repasá los goles y el minuto a minuto.

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El delantero Erling Haaland tuvo un estreno soñado absoluto en la máxima competencia de fútbol. Con un doblete espectacular del brillante atacante del Manchester City, Noruega se impuso categóricamente por 4-1 frente a Irak en Boston y comenzó pisando sumamente fuerte en la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026.

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El show de Erling Haaland en la goleada de Noruega

    • Regreso triunfal: El conjunto nórdico volvió a disputar una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia, desde Francia 1998, sumando tres puntos vitales en Norteamérica.

    • La figura excluyente: En su debut en la gran cita, el artillero Erling Haaland se lució marcando dos goles a los 29 y 43 minutos de la primera etapa.

    • El descuento asiático: Aymen Hussein, con un poderoso cabezazo, anotó el empate parcial para los iraquíes a los 39 minutos, marcando el primer tanto del país en un Mundial en 40 años.

    • Goleada sellada: Leo Ostigard a los 76 minutos y Kristian Thorstvedt en el tiempo de descuento redondearon el 4-1 definitivo para los europeos en el imponente estadio de Boston.

    • Líderes de zona: Con este contundente triunfo, los noruegos alcanzaron a Francia en lo más alto del Grupo I, considerado por muchos como el "grupo de la muerte" del certamen.

Minuto a minuto de Irak vs. Noruega

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Con un gol en contra generado por Haaland se cerró la goleada: Noruega 4-1 Irak

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¡Noruega le gana 3 a 1 a Irak ! Gol de cabeza de Ostigard

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¡Otro de Haaland! Noruega gana 2 a 1

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¡Empató Irak! Están 1 a 1

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¡Gol de Noruega! Le gana 1 a 0 a Irak con gol de Haaland

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