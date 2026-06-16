EN VIVO | Noruega goleó a Irak en el Mundial 2026 con un doblete de Haaland

Regreso triunfal: El conjunto nórdico volvió a disputar una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia, desde Francia 1998, sumando tres puntos vitales en Norteamérica.

La figura excluyente: En su debut en la gran cita, el artillero Erling Haaland se lució marcando dos goles a los 29 y 43 minutos de la primera etapa.

El descuento asiático: Aymen Hussein, con un poderoso cabezazo, anotó el empate parcial para los iraquíes a los 39 minutos, marcando el primer tanto del país en un Mundial en 40 años.

Goleada sellada: Leo Ostigard a los 76 minutos y Kristian Thorstvedt en el tiempo de descuento redondearon el 4-1 definitivo para los europeos en el imponente estadio de Boston.