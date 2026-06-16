EN VIVO | Noruega goleó a Irak en el Mundial 2026 con un doblete de Haaland

Con un gol en contra generado por Haaland se cerró la goleada: Noruega 4-1 Irak
EN VIVOGrupo I
Con un Erling Haaland intratable, Noruega venció 4-1 a Irak y tuvo un debut soñado en la Copa del Mundo. Repasá los goles y el minuto a minuto.
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El delantero Erling Haaland tuvo un estreno soñado absoluto en la máxima competencia de fútbol. Con un doblete espectacular del brillante atacante del Manchester City, Noruega se impuso categóricamente por 4-1 frente a Irak en Boston y comenzó pisando sumamente fuerte en la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026.
Regreso triunfal: El conjunto nórdico volvió a disputar una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia, desde Francia 1998, sumando tres puntos vitales en Norteamérica.
La figura excluyente: En su debut en la gran cita, el artillero Erling Haaland se lució marcando dos goles a los 29 y 43 minutos de la primera etapa.
El descuento asiático: Aymen Hussein, con un poderoso cabezazo, anotó el empate parcial para los iraquíes a los 39 minutos, marcando el primer tanto del país en un Mundial en 40 años.
Goleada sellada: Leo Ostigard a los 76 minutos y Kristian Thorstvedt en el tiempo de descuento redondearon el 4-1 definitivo para los europeos en el imponente estadio de Boston.
Líderes de zona: Con este contundente triunfo, los noruegos alcanzaron a Francia en lo más alto del Grupo I, considerado por muchos como el "grupo de la muerte" del certamen.
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